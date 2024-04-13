Прогноз росту біткоїна — що свідчить про зростання курсу криптовалюти до 250 тисяч доларів до кінця 2024 року

Вартість біткоїна може зрости до чверті мільйона доларів. Фото ілюстративне: cryptopolitan.com

Останнім часом вартість біткоїна стрімко зростає. До кінця 2024 року ціна цієї криптовалюти може сягнути нової рекордної позначки — у чверть мільйона доларів.

Про це із посиланням на капіталіста Тіма Дрейпера у четвер, 11 квітня, повідомило видання no worries.

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На думку інвестора, зростанню BTC сприятиме прийдешній халвінг біткоїна, який дозволить тримати курс інфляції першої криптовалюти під контролем.

"Після свого запуску в січні 2024 року криптофонди отримали рекордний приплив коштів. Цей показник свідчить про наявність великого попиту на біткоїни", — зазначив Дрейпер.

За словами капіталіста, криптовалюта відкрила новий шлях для інвесторів, які цікавляться біткоїном. У першу чергу це стосується аудиторії, яка боїться тримати першу криптовалюту під контролем, однак готова вкладати в неї кошти через надійних контрагентів. Крім того, спотові біткоїн-ETF є засобом захисту від фіатних валют, що знецінюються.

"Я думаю, що це дасть людям можливість купити трохи більше біткоїна і тримати його, щоби вони могли подбати про себе, коли станеться обвал долара або євро", — заявив аналітик.

Також додатковим каталізатором підвищення вартості провідного криптоактиву, на думку Дрейпера, є популярність біткоїна, яка на тлі проблем з інфляцією у фіатних валютах сприяє формуванню попиту на криптоактив.

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків, наступний рівень зростання біткоїна сягне 85 тисяч доларів.

Також ми писали про те, що протягом найближчих трьох місяців вартість біткоїна може зрости до 140 тисяч доларів.