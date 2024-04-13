Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow До кінця року біткоїн може зрости в ціні до 250 тисяч доларів — прогноз аналітика arrow

До кінця року біткоїн може зрости в ціні до 250 тисяч доларів — прогноз аналітика

13 квітня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Прогноз росту біткоїна — що свідчить про зростання курсу криптовалюти до 250 тисяч доларів до кінця 2024 року
Вартість біткоїна може зрости до чверті мільйона доларів. Фото ілюстративне: cryptopolitan.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Останнім часом вартість біткоїна стрімко зростає. До кінця 2024 року ціна цієї криптовалюти може сягнути нової рекордної позначки — у чверть мільйона доларів.

Про це із посиланням на капіталіста Тіма Дрейпера у четвер, 11 квітня, повідомило видання no worries.

Читайте також:

Чому курс біткоїна може зрости до 250 тисяч доларів

На думку інвестора, зростанню BTC сприятиме прийдешній халвінг біткоїна, який дозволить тримати курс інфляції першої криптовалюти під контролем.

"Після свого запуску в січні 2024 року криптофонди отримали рекордний приплив коштів. Цей показник свідчить про наявність великого попиту на біткоїни", — зазначив Дрейпер.

За словами капіталіста, криптовалюта відкрила новий шлях для інвесторів, які цікавляться біткоїном. У першу чергу це стосується аудиторії, яка боїться тримати першу криптовалюту під контролем, однак готова вкладати в неї кошти через надійних контрагентів. Крім того, спотові біткоїн-ETF є засобом захисту від фіатних валют, що знецінюються.

"Я думаю, що це дасть людям можливість купити трохи більше біткоїна і тримати його, щоби вони могли подбати про себе, коли станеться обвал долара або євро", — заявив аналітик.

Також додатковим каталізатором підвищення вартості провідного криптоактиву, на думку Дрейпера, є популярність біткоїна, яка на тлі проблем з інфляцією у фіатних валютах сприяє формуванню попиту на криптоактив.

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків, наступний рівень зростання біткоїна сягне 85 тисяч доларів.

Також ми писали про те, що протягом найближчих трьох місяців вартість біткоїна може зрости до 140 тисяч доларів.

інвестиції
біткоін
криптовалюта
прогнози
економіка
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен