Прогноз росту біткоїна — чому криптовалюта може зрости в ціні до 140 тисяч доларів

Вартість біткоїну може зрости вдвічі. Фото ілюстративне: cryptointelligence.co.uk

Біткоїн, вартість якого в понеділок, 8 квітня, перевищила 72 тисячі доларів, продовжує зростати в ціні. За прогнозами експертів, протягом найближчих трьох місяців рівень зростання цієї криптовалюти може сягнути 140 тисяч доларів.

Про це у середу, 10 квітня, повідомило видання Crypto Intelligence.

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Згідно із аналізом, який провів фахівець під псевдонімом TechDev, ціна біткоїну, яка наразі складає близько 69 тисяч доларів, протягом трьох місяців може подвоїтися. Підґрунтям для цього прогнозу стала поведінка біткоїну стосовно верхньої смуги Боллінджера — технічного індикатора, що вимірює волатильність ринку.

"Кожного разу, коли біткоїн робив це в минулому, його ціна подвоювалася протягом наступних трьох місяців", — зазначає TechDev.

Якщо ці прогнози справдяться, то до липня біткоїн може досягти позначки 140 тисяч доларів.

Що таке смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера — інструмент технічного аналізу, який вказує на імпульс і волатильність активу в межах певного діапазону. Ціни біля верхньої смуги зазвичай сигналізують про перекупленість.

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків, наступний рівень зростання криптовалюти, сягне 85 тисяч доларів. Це випливає з торгової моделі симетричного трикутника, яку біткоїн показував у вівторок, 9 квітня.

А на початку тижня, у понеділок, 8 квітня, ціна біткоїну склала 72,2 тисячі доларів за монету, що на 4% більше від попередньої вартості. Таке зростання відбулося після періоду цінової волатильності.