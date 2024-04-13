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До конца года биткоин может вырасти в цене до 250 тысяч долларов — прогноз аналитика

13 апреля 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Прогноз роста биткоина — что свидетельствует о росте курса криптовалюты до 250 тысяч долларов до конца 2024 года
Стоимость биткоина может возрасти до четверти миллиона долларов. Фото иллюстративное: cryptopolitan.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В последнее время стоимость биткоина стремительно растет. До конца 2024 года цена этой криптовалюты может достичь новой рекордной отметки — в четверть миллиона долларов.

Об этом со ссылкой на капиталиста Тима Дрейпера в четверг, 11 апреля, сообщило издание no worries.

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По мнению инвестора, росту BTC будет способствовать грядущий халвинг биткоина, который позволит держать курс инфляции первой криптовалюты под контролем.

"После своего запуска в январе 2024 года криптофонды получили рекордный приток средств. Этот показатель свидетельствует о наличии большого спроса на биткоины", — отметил Дрейпер.

По словам капиталиста, криптовалюта открыла новый путь для интересующихся биткоином инвесторов. В первую очередь это касается аудитории, которая боится держать первую криптовалюту под контролем, однако готова вкладывать в нее средства через надежных контрагентов. Кроме того, спотовые биткоин-ETF являются средством защиты от обесценивающихся фиатных валют.

"Я думаю, что это даст людям возможность купить чуть больше биткоина и держать его, чтобы они могли позаботиться о себе, когда произойдет обвал доллара или евро", — заявил аналитик.

Также дополнительным катализатором повышения стоимости ведущего криптоактива, по мнению Дрейпера, является популярность биткоина, которая на фоне проблем с инфляцией в фиатных валютах способствует формированию спроса на криптоактив.

Напомним, по прогнозам аналитиков, следующий уровень роста биткоина достигнет 85 тысяч долларов.

Также мы писали о том, что в ближайшие три месяца стоимость биткоина может вырасти до 140 тысяч долларов.

инвестиции
биткоин
криптовалюта
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экономика
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