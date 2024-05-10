Виплати у 70 тис. грн у ЗСУ — коли чекати військовим на доплати

Грошові купюри у руках. Фото: millerlawfirm.ua

В українському уряді розповіли про деталі нарахування нової доплати у 70 тисяч гривень для бійців Збройних сил України. Йдеться про додаткову виплату військовим, які виконують бойові завданні на першій лінії.

Про це уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" у парламенті.

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Коли виплатять додаткові 70 тис. грн для військових

Нова грошова винагорода для українських військових, які перебувають на фронті, була запроваджена у квітні 2024 року. Її головною умовою є те, що необхідно перебувати 30 днів на передовій та виконувати завдання.

Очільник уряду зазначив, що Міністерство оборони має отримати необхідні документи щодо таких військових.

"Жодна виплата військових не буде втрачена. Усі нормативні документи ухвалено. Всі виплати буде здійснено відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів", — наголосив Шмигаль.

Голова Кабінету міністрів додав, що нові грошові доплати на регулярній основі почнуть виплачувати тільки після того, як військові проведуть облік та подадуть до оборонного відомства необхідні документи про перебування на передовій упродовж 30 днів.

Які ще суми передбачені військовим

За даними Міністерства оборони, зараз розмір одноразової допомоги під час підписання першого контракту становить:

для рядового складу — 24,22 тис. гривень;

для сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. гривень;

для офіцерського складу — 30,28 тис. гривень.

Збережені додаткові винагороди за участь у бойових діях для військовослужбовців у розмірі до 100 тис. гривень.

Розмір винагороди за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями — 30 тис. гривень.

Гарантовані виплати пораненим, які не здатні виконувати обов'язки. Сума становить 20,1 тис. гривень.

Додаткові винагороди передбачені інструкторам навчальних центрів — 15 тис. — 30 тис. гривень.

Також держава виплачує по 15 млн гривень родичам загиблих військовим відповідно до законодавства. Порядок і сума залежить від кількості родичів:

зокрема, 3 млн гривень виплачують у перший місяць порівну між усіма одержувачами;

решту розподілять рівномірно на наступні 40 місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за два останні роки на ринку праці рівень робочої сили скоротився більш ніж на чверть. У 2024 році дефіцит кваліфікованих кадрів посилиться, а заробітні плати зростуть на 8%.

Також повідомлялося, що Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило актуальну статистику з кількістю працюючих держслужбовців. Вона свідчить, що число вакантних місць продовжує зростати.