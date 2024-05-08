Робота в Україні — кількість вакансій на держслужбі побила рекорд

Жінка з паперами в офісі. Фото: Pexels

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило актуальну статистику з кількістю працюючих держслужбовців. Вона свідчить, що число вакантних місць продовжує зростати.

Про це інформує пресслужба Нацагентства.

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Кількість вакантних посад на держслужбі

Так, згідно з оприлюдненою динамікою, кількість вакантних посад на державній службі продовжує активно збільшуватися. Зараз їх налічується 40,76 тис., що на 1,66 тис. більше проти попереднього кварталу.

Кількісний склад держслужбовців. Джерело: НАДС

Фактичне число державних службовців

За перший квартал цього року фактична кількість працюючих держслужбовців становить 159,33 тис. осіб. За ці три місяці показник знизився на 571.

Кількісний склад держслужбовців. Джерело: НАДС

Фактичне число державних службовців-жінок, які працюють, становить 119,69 тис. осіб, чоловіків — 39,64 тис.

Кількісний склад держслужбовців. Джерело: НАДС

Також зараз налічується 4,18 тис. держслужбовців (з них 812 — жінки), які були мобілізовані чи проходять службу у лавах тероборони ЗСУ та добровольчих формуваннях тергромад.

"Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 — жінки). З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 — зазнали поранення", — розповіли в агенції.

При цьому 1,18 тис. державних службовців виїхали за кордон. Зокрема, лише за останні три місяці їх поменшало на 204 особи.

Кількісний склад держслужбовців. Джерело: НАДС

Раніше в уряді анонсували масштабне скорочення "інфраструктури управління держави". Тобто очікуються суттєві звільнення низки працівників та ліквідації цілих міністерств.

Сценарій відповідної оптимізації можливий, якщо буде дефіцит державного бюджету буде поглиблюватися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці України посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.

Також ми писали, що на ринку праці Польщі спостерігається підвищений попит на працівників у кількох сферах. Останнім часом дефіцит загострюється через відтік українців до інших країн Європи.