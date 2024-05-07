Зарплати в ЗСУ у травні — Міноборони оприлюднило суми

Гроші у руках військового. Фото: tsn.ua

Міністерство оборони оприлюднило оновлене грошове забезпечення та доплати українським військовослужбовцям у травні 2024 року. Мінімальна щомісячна виплата становить 20,1 тис. гривень.

Про це інформує "Дім".

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Які суми отримають військові у травні

За даними Міноборони, розмір одноразової допомоги під час підписання першого контракту буде становити:

для рядового складу — 24,22 тис. гривень;

для сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. гривень;

для офіцерського складу — 30,28 тис. гривень.

Збережена додаткова винагорода за участь у бойових діях для військовослужбовців у розмірі 100 тис. гривень.

Сума винагороди за виконання спецзавдань поза бойовими діями — 30 тис. гривень.

Також у травні деякі військові отримають одноразову винагороду за завдання на лінії зіткнення за кожні 30 днів у 70 тис. гривень.

Передбачені виплати пораненим, які не можуть виконувати обов'язки. Розмір становить 20,1 тис. гривень. Також захисники, які отримали важкі поранення на фронті й перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, отримають додаткові виплати у 100 тис. гривень. Їх виплатять за час перебування на стаціонарному лікуванні, включно з часом переміщення до лікарні.

Додаткова винагорода інструкторам навчальних центрів — від 15 тис. до 30 тис. гривень.

Щодо виплати у 70 тис. грн винагороди, то "бойові" виплачуються щомісяця і сума виплати буде залежати від кількості днів, упродовж яких виконувалися завдання. Така виплата не прив'язана до конкретного місяця і має бути виплачена тоді, коли є сумарно 30 діб виконання завдань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПФУ розповіли про те, що українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій. Такі надбавки для українців призначають, незалежно від того, за якими законами вийшли на заслужений відпочинок.

Також ми писали, що розмір грошового забезпечення українських військових залежить від різних параметрів, включаючи посаду та військове звання. Також, їхній дохід складається з винагороди, правила нарахування якої були переглянуті у 2023 році.