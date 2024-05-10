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Дополнительные 70 тыс. грн для военных — когда ждать выплат

10 мая 2024 15:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выплаты в 70 тыс. грн в ВСУ — когда ждать военным доплаты
Денежные купюры в руках. Фото: millerlawfirm.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В украинском правительстве рассказали о деталях начисления новой доплаты в 70 тысяч гривен для бойцов Вооруженных сил Украины. Речь идет о дополнительной выплате военным, выполняющим боевые задания на первой линии.

Об этом уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов правительству" в парламенте.

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Когда выплатят дополнительные 70 тыс. грн для военных

Новое денежное вознаграждение для украинских военных, находящихся на фронте, было введено в апреле 2024 года. Ее главное условие состоит в том, что необходимо находиться 30 дней на передовой и выполнять задачи.

Глава правительства отметил, что Министерство обороны должно получить необходимые документы относительно таких военных.

"Ни одна выплата военных не будет потеряна. Все нормативные документы приняты. Все выплаты будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Кабинета министров добавил, что новые денежные доплаты на регулярной основе начнут выплачивать только после того, как военные проведут учет и подадут в оборонное ведомство необходимые документы о пребывании на передовой в течение 30 дней.

Какие еще суммы предусмотрены военным

По данным Министерства обороны, сейчас размер единовременного пособия при подписании первого контракта составляет:

  • для рядового состава — 24,22 тыс. гривен;
  • для сержантского и старшинского состава — 27,25 тыс. гривен;
  • для офицерского состава — 30,28 тыс. гривен.

Сохранены дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях для военнослужащих в размере до 100 тыс. гривен.

Размер вознаграждения за выполнение специальных задач вне боевых действий — 30 тыс. гривен.

Гарантированные выплаты раненым, которые не способны исполнять обязанности. Сумма составляет 20,1 тысяч гривен.

Дополнительные вознаграждения предусмотрены инструкторам учебных центров — 15 тыс. — 30 тыс. гривен.

Также государство выплачивает по 15 млн гривен родственникам погибших военным в соответствии с законодательством. Порядок и сумма зависит от количества родственников:

  • в частности, 3 млн гривен выплачивают в первый месяц поровну между всеми получателями;
  • остальное распределят равномерно на следующие 40 месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за два последних года на рынке труда уровень рабочей силы сократился более чем на четверть. В 2024 году дефицит квалифицированных кадров усилится, а заработные платы вырастут на 8%.

Также сообщалось, что Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) обнародовало актуальную статистику с количеством работающих госслужащих. Она свидетельствует о том, что число вакантных мест продолжает расти.

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Минобороны
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ВСУ
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