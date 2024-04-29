Енергетика України — відомі прибутки компаній у 2023 році

Працівник ДТЕК. Фото: dtek-kem

В Україні протягом 2023 року компанії-лідери енергетичного комплексу заробили 745,8 млрд гривень. Показник на 8% перевищує сукупний дохід компаній попереднього року, коли отримали 688,4 млрд гривень.

Про це інформують аналітики порталу Opendatabot.

Читайте також:

Дохід енергокомпаній у 2023 році

Згідно з цією інформацією, у рейтинг потрапили одразу п’ять державних компаній, чотири компанії групи СКМ бізнесмена Ріната Ахметова, ТОВ "Київська обласна ЕК".

Щодо державних компаній, то тільки двом вдалося наростити дохід минулого року. Зокрема, в Укргідроенерго зріс заробіток на 30%, у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" — на 15%.

Укргідроенерго мало торік найбільший чистий прибуток з-поміж 10 компаній Індексу (17,3 млрд гривень), що у майже половину більше проти року до повномасштабного вторгнення. Обсяг доходу державного Укренерго за рік фактично не змінився — близько 82 млрд гривень.

Ще дві держкомпанії, які займаються торгівлею природним газом, скоротили доходи у 2023-му: Нафтогаз — на 4%, Нафтогаз Трейдинг — на 9%. Компанії одержали збитки — 10,29 млрд гривень загалом.

Джерело: Opendatabot

Останнє місце у списку за ТОВ "Київська обласна ЕК", власницею якої є Неля Костенко. Компанія наростила дохід у 29%, проте прибуток скоротився на чверть проти першого року повномасштабного вторгнення.

Найбільший приріст доходу — за двома компаніями Ріната Ахметова. Київські енергопослуги збільшили дохід у 1,5 раза, а Дніпровські енергопослуги — на третину проти 2022 року.

Зокрема, Дніпровські енергетичні послуги відзвітували про найбільший приріст обсягу прибутку (у 2,5 раза) серед усіх компаній, котрі потрапили в Індекс.

ДТЕК Західенерго за останній рік на 16% скоротило дохід. Торік відзвітувало про збитки у 164 млн гривень.

Загальний дохід чотирьох компаній Ахметова сягнув 262,4 млрд грн. Тобто 35% доходу топ-10 енергетичного Індексу Опендатабота, додали аналітики.

Джерело: Opendatabot

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України стверджують, що зараз не розглядають питання підвищення тарифів на електричну енергію для населення. З огляду на це, з 1 травня 2024 року українці платитимуть за послугу за старими цінами.

Також ми писали, що від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів. Після останнього обстрілу наразі йде аналіз наслідків, але вже зрозуміло, що вони серйозні.