Энергетика Украины — известны прибыли компаний в 2023 году

Работник ДТЭК. Фото: dtek-kem

В Украине за 2023 год компании-лидеры энергетического комплекса заработали 745,8 млрд гривен. Показатель на 8% превышает совокупный доход компаний в прошлом году, когда получили 688,4 млрд гривен.

Об этом информируют аналитики портала Opendatabot.

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Доход энергокомпаний в 2023 году

Согласно этой информации, в рейтинг попали сразу пять государственных компаний, четыре компании группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова, ООО "Киевская областная ЭК".

Что касается государственных компаний, то только двум удалось нарастить доход в прошлом году. В частности, в Укргидроэнерго вырос заработок на 30%, у Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" — на 15%.

Укргидроэнерго имела в прошлом году наибольшую чистую прибыль среди 10 компаний Индекса (17,3 млрд гривен), что на почти половину больше против года до полномасштабного вторжения. Объем дохода государственного Укрэнерго за год фактически не изменился — около 82 млрд гривен.

Еще две госкомпании, занимающиеся торговлей природным газом, сократили доходы в 2023 году: Нафтогаз — на 4%, Нафтогаз Трейдинг — на 9%. Компании получили убытки — 10,29 млрд гривен в целом.

Источник: Opendatabot

Последнее место в списке за ООО "Киевская областная ЭК", владелицей которой является Неля Костенко. Компания нарастила доход в 29%, однако прибыль сократилась на четверть по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.

Наибольший прирост дохода — за двумя компаниями Рината Ахметова. Киевские энергоуслуги увеличили доход в 1,5 раза, а Днепровские энергоуслуги — на треть против 2022 года.

В частности, Днепровские энергетические услуги отчитались о наибольшем приросте объема прибыли (в 2,5 раза) среди всех попавших в Индекс компаний.

ДТЭК Западэнерго за последний год на 16% сократило доход. В прошлом году отчиталось об убытках в 164 млн гривен.

Общий доход четырех компаний Ахметова составил 262,4 млрд грн. То есть 35% дохода топ-10 энергетического Индекса Опендатабота, добавили аналитики.

Источник: Opendatabot

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики утверждают, что сейчас не рассматривают вопрос повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Учитывая это, с 1 мая 2024 года украинцы будут платить за услугу по старым ценам.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года, российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти 180 раз. После последнего обстрела идет анализ последствий, но уже понятно, что они серьезные.