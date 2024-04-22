Ціни на електрику — які будуть тарифи з 1 травня та хто платитиме менше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у травні 2024 року тариф на електричну енергію не підвищуватимуть, однак це може статися у найближчому майбутньому. Водночас, частина споживачів заплатить за цю житлово-комунальну послугу на 60% менше.

Про це повідомляє today.ua.

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За словами народного депутата Верховної Ради Олексія Кучеренка, заступника очільника Комітету з питань енергетики, українцям слід готуватися до того, що електроенергія подорожчає через низку причин.

Він припускає, що Кабінет міністрів невдовзі буде змушений переглянути цінову політику щодо цієї послуги. Пов'язано це з масштабними руйнуваннями в енергосистемі країни, спричиненими російськими атаками.

Представник Комітету з питань енергетики припускає, що тариф на електроенергію може досягнути 3,50 грн.

"Я боюся, що зараз уряд доводитиме до цієї собівартості. Я логіку таку розумію", — повідомив нардеп.

Який зараз тариф і хто платитиме на 60% менше

Тариф на електроенергію для побутових споживачів підвищили у червні минулого року. Зараз українці платять 2,64 грн/кВт-год за єдиним тарифом. До того громадяни платили залежно від того, скільки спожили ресурсу. Так, якщо родина споживала до 250 кВт-год, то платила 1,44 грн, а більше — 1,68 грн.

Водночас, у травні громадяни мають можливість отримати знижку у 60%, замінивши свій лічильник електроенергії на економний. Існує двозонний та тризонний. Перший передбачає, що громадяни зможуть платити за кіловат-годинник за денним та нічним тарифом, а другий — відповідно до пікового, напівпікового та нічного часу.

Двозонний прилад поділяє добу на два періоди: з 7.00 до 23.00 та 23.00 до 7.00. Уночі тариф буде нижчий на 50% — 1,32 грн/кВт-год.

Тризонний поділяє добу на три періоди. Звичайний тариф кіловат-години у напівпіковий період з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 та з 22.00 до 23.00, а от з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00 — піковий період використання електрики. У цей час послуга буде надаватися по 3,96 грн/кВт-год.

При цьому максимально заощадять ті громадяни, які активно користуються технікою у період з 23.00 і до 7.00. Тарифікація для тризонного лічильника у цей період знижена на 60%. Тобто українці заплатять за кіловат-годину тільки 40% — 1,05 грн.

Щоб замінити лічильник, потрібно звернутися до обленерго за місцем проживання. Прилад та встановлення потрібно оплатити за власні кошти, однак сума згодом окупиться.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні 30 квітня 2024 року завершується дія річних фіксованих тарифів за договорами споживачів з постачальниками природного газу. У зв'язку з цим блакитне паливо може подорожчати.

Нагадаємо, НКРЕКП заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, однак рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах. У зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.