Тарифи на електрику у травні — у Міненерго розповіли, чи зміняться ціни

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві енергетики України стверджують, що зараз не розглядають питання підвищення тарифів на електричну енергію для населення. З огляду на це, з 1 травня 2024 року українці платитимуть за послугу за старими цінами.

Слова щодо ситуації в енергетиці міністра енергетики Германа Галущенка наводить видання "BBC News Україна".

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Міністр зауважив, що саме завдяки перегляду тарифу на електрику для населення минулого року Україні вдалося пройти зиму без відключень світла.

Хоч повторні російські обстріли українських об'єктів енергетики та серйозні наслідки знову гостро поставили питання, чи зростуть тарифи для населення, зараз у відомстві немає жодних проєктів або напрацювань щодо нових можливих тарифів.

"Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, — спокійно, стабільно і без відключень", — додав міністр.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про вивчення "можливість перегляду тарифу на електрику для відновлення енергосистеми після обстрілів".

Водночас, на думку президентки аналітичного центру Dixi Group Олени Павленко, врегулювання проблеми наслідків пошкоджень енергосистеми тарифи все одно вимагатиме підвищень цін.

"Рано чи пізно, щоб "розрулити ситуацію", тарифи доведеться підвищувати. Ми нікуди від цього не дінемося. Питання лише в тому, коли це зробити й кому", — цитує її BBC.

На її думку, влада повинна чесно говорити з населенням і бізнесом про необхідність підвищення і пояснювати, що воно не буде різким та матиме різні схеми підтримки. Щоб споживачі могли скористатися програмами з підвищення енергоефективності, скорочення споживання тепла й електроенергії.

"Оце мало б бути стратегією уряду негайно, зараз, до моменту, поки буде ухвалено рішення про підвищення", — додала вона.

Прогнози щодо тарифів на світло

30 травня минулого року уряд ухвалив рішення щодо підвищення тарифу на електрику для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.

До цього в країні діяли тарифи залежно від споживання на рівні:

1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які використовують більш ніж 250 кВт-год на місяць ресурсу;

1,68 грн/кВт-год — якщо місячний обсяг споживання понад 250 кВт-год.

Згідно з оприлюдненим консенсус-прогнозом за квітень 2024 року експертів та чиновників, який опублікувало Міністерство економіки, у 2024 році електрична енергія може подорожчати на 15%. Послуга продовжить дорожчати також у 2025 році, вартість може зрости ще на 15%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у найближчі роки очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зокрема, цьогоріч електрична енергія може подорожчати.

Також ми писали, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.