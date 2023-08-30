Як санкції впливають на економіку Росії

Через санкції економіка Росії деградуватиме. Фото: google.com

Що далі, то сильніше посилюватимуться внутрішні дисбаланси в економіці Росії внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених проти країни-агресора за війну проти України. Це продовжуватиметься доти, доки ситуація не перетвориться на неконтрольовану, а путінський режим не постане перед вибором, до прикладу: зберегти критичні соціальні виплати або ж надалі фінансувати військові видатки.

Про це Новини.LIVE розказали провідні економічні експерти.

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Для максимізації впливу санкцій на російську економіку вже у найближчій чи середньостроковій перспективі критично важливо посилити санкційний тиск та виконання раніше запроваджених обмежень що країни-агресорки, особливо енергетичних, вважає аналітикиня Київської школи економіки Юлія Павицька.

Наразі ж по всьому цивілізованому світові набирає обертів процес блокування російських рахунків. Європа і Америка поступово досягають згоди, що компенсувати видатки на українських переселенців, втрати національних економік та міжнародну допомогу Україні мають самі росіяни.

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"Тож ми на шляху створення офіційного механізму репарацій на користь України та компенсацій на користь західних партнерів. Далі хотілося б побачити певні кроки з боку Китая. Але на поточний момент це малоймовірно", — зазначає директор з інвестицій, голова офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артем Щербина.

Далі – лише деградація

Якщо говорити про довгострокову перспективу, то міжнародні санкції ведуть до стагнації, деградації та примітивізації економіки країни-агресора. Адже попри всі заяви росіян про нібито успішну локалізацію виробництва, очевидною є критична залежність економіки РФ від західних високих технологій.

Разом з тим, попереджає заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, процес деградації російської економіки не буде швидким. Країна-агресор має суттєвий економічний запас міцності. Тому українцям сподіватись на диво не варто.

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Нагадаємо, наслідком широких антиросійських санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну, стало, зокрема, повільне, але стале ослаблення рубля. Як результат, рубль увійшов до трійки найслабших валют світу та наразі лідирує за волатильністю.

12 серпня курс рубля обвалився до сотні за долар. Більш значне падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року, невдовзі після початку російської агресії проти України.

А вже 15 серпня задля стримання подальшого падіння рубля російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку — з 8,5% до 12% річних.

