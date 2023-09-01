Газпром существенно недополучил доходов — основные причины

Работник "Газпрома". Фото: google.com

Объем чистого дохода российского Газпрома с начала 2023 года существенно сократился. Таковы последствия резкого снижения объемов поставок "голубого топлива" в страны Европы.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ на основе анализа отчетности газового монополиста.

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Как упали доходы Газпрома

Как отмечается, объем чистой прибыли составил по состоянию на середину текущего года 296 млрд рублей. Показатель в восемь раз меньше суммы, полученной за этот же период в 2022 году — 2,5 трлн рублей.

Эксперты называют причиной таких негативных показателей — резкое падение выручки от экспорта природного газа. Повлияло также сокращение транспортировки топлива газотранспортной системой вместе с ростом мощностей самой системы после запуска не заработавших газопроводов для "Северного потока-2".

"Резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста расходов и капитальных вложений привело к тому, что газовый бизнес Газпрома — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным", — пишут СМИ.

Аналитики прогнозируют ухудшение положения дел в Газпроме, учитывая ожидаемое снижение цен на "голубое топливо" в Европе.

В то же время в компании считают, что падение дохода до минимума за последние три года произошло под влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей из-за падения курса рубля на 24% к доллару. Но при этом сокращение экспорта в ЕС частично компенсировало наращивание поставок в Китай, которые в дальнейшем растут в рамках контрактных обязательств.

По информации агентства Bloomberg, доход Газпрома упал именно из-за резкого сокращения объемов поставок газа в европейские страны. Результат за январь-июнь оказался ниже среднерыночного прогноза в 363 млрд рублей.

Сейчас Газпром не раскрывает среднюю экспортную стоимость, а также объемы экспорта природного газа. По оценкам СМИ, экспорт в Европу в первом полугодии мог быть на уровне 16,1 млрд куб. м., в Турцию — 9 млрд куб. м., в Китай — 11,1 млрд куб. м.

Что еще стоит знать

Напомним, следствием широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но постоянное ослабление рубля. Как результат, рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.

12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано только в марте 2022 года, после начала российской агрессии против Украины.