Доходы Газпрома упали в восемь раз: известно, что пошатнуло монополиста
Объем чистого дохода российского Газпрома с начала 2023 года существенно сократился. Таковы последствия резкого снижения объемов поставок "голубого топлива" в страны Европы.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ на основе анализа отчетности газового монополиста.
Как упали доходы Газпрома
Как отмечается, объем чистой прибыли составил по состоянию на середину текущего года 296 млрд рублей. Показатель в восемь раз меньше суммы, полученной за этот же период в 2022 году — 2,5 трлн рублей.
Эксперты называют причиной таких негативных показателей — резкое падение выручки от экспорта природного газа. Повлияло также сокращение транспортировки топлива газотранспортной системой вместе с ростом мощностей самой системы после запуска не заработавших газопроводов для "Северного потока-2".
"Резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста расходов и капитальных вложений привело к тому, что газовый бизнес Газпрома — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным", — пишут СМИ.
Аналитики прогнозируют ухудшение положения дел в Газпроме, учитывая ожидаемое снижение цен на "голубое топливо" в Европе.
В то же время в компании считают, что падение дохода до минимума за последние три года произошло под влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей из-за падения курса рубля на 24% к доллару. Но при этом сокращение экспорта в ЕС частично компенсировало наращивание поставок в Китай, которые в дальнейшем растут в рамках контрактных обязательств.
По информации агентства Bloomberg, доход Газпрома упал именно из-за резкого сокращения объемов поставок газа в европейские страны. Результат за январь-июнь оказался ниже среднерыночного прогноза в 363 млрд рублей.
Сейчас Газпром не раскрывает среднюю экспортную стоимость, а также объемы экспорта природного газа. По оценкам СМИ, экспорт в Европу в первом полугодии мог быть на уровне 16,1 млрд куб. м., в Турцию — 9 млрд куб. м., в Китай — 11,1 млрд куб. м.
Что еще стоит знать
Напомним, следствием широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но постоянное ослабление рубля. Как результат, рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.
12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано только в марте 2022 года, после начала российской агрессии против Украины.