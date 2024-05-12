Местные бюджеты Украины — как изменились доходы по областям за 2024 год

Украинские гривны. Фото: УНІАН

В первые четыре месяца текущего года доходы от общего фонда местных бюджетов (без учета трансфертов) выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 29,2 миллиарда гривен. Это означает, что доходы превысили план, невзирая на передачу военного налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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Годовой план доходов по общему фонду (без учета трансфертов) выполнен на 36,6%, что превышает норму в расчете на первые четыре месяца на 3,3%. На 1 мая 2024 остаток средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составил 155,6 миллиарда гривен. С начала года он увеличился на 38%, что составляет 43 миллиарда гривен.

"Итак, передача военного НДФЛ из местных в госбюджет, которая была вынужденным шагом для поддержки сектора безопасности и обороны, конечно повлияла на местные бюджеты… Частично эти потери компенсируются за счет дополнительной дотации "пострадавшим" от такого решения областным бюджетам и ОТГ. В целом же финансовое состояние местных бюджетов остается устойчивым, свидетельством чего является перевыполнение плана по доходам и значительный рост остатка средств", — пояснил он.

Лишение местных бюджетов поступлений от военного налога на добавленную стоимость (НДФЛ) привело к сокращению таких доходов на 2,7%, что составляет 3,8 миллиарда гривен.

Утраты от военного НДФЛ распределены неравномерно, с большими потерями в прифронтовых регионах. Однако, как отмечает депутат, в Полтавской, Киевской областях и Киеве доходы выросли даже по сравнению с базой за 2023 год, которая включает военный НДФЛ.

"Бюджет Киева остается лидером по приросту доходов, которые выросли на 43% против первых 4 месяцев 2023 года в сопоставимых показателях (и на 30% если считать с военным НДФЛ)", — добавил он.

По его словам, частично потери от военного НДФЛ должны быть компенсированы за счет увеличения трансфертов. За 4 месяца 2024 года (год до года) трансферты выросли на 13% (+6,8 млрд грн.). Основные трансферты перечислены полностью или почти полностью от плана на четыре месяца (базовая и дополнительная дотация на 100%, образовательная — на 99,7%).

Что еще стоит знать

Напомним, расходы государственного бюджета Украины в 2023 году выросли на 48,4% и составили более 4 трлн грн по сравнению с 2022 годом. Около 2,65 трлн грн из этой суммы было направлено на нужды безопасности и обороны Украины.

Мы также писали, что в Министерстве финансов обновили данные по государственному и гарантированному государством долгу Украины. За март 2024 года общая сумма госдолга стремительно выросла, прибавив сразу несколько миллиардов гривен.