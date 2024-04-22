Через конфлікт на Близькому Сході ростуть нафтові ціни

Видобуток нафти. Фото: hcntimes.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Світові ціни на золото та нафту піднялися через атаку на Іран, яку джерела в США описали як "реакцію Ізраїлю". Йдеться про вибухи, що сталися на минулому тижні неподалік військової бази в північно-західній частині іранської провінції Ісфахан. У цій провінції є кілька ядерних об'єктів Ірану.

Про зростання цін на нафту та золото пише Euronews.

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Ціна бареля нафти марки Brent зросла більш ніж на 4 відсотки через побоювання про можливі порушення ланцюжка поставок. Іран є третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК. У разі ескалації конфлікту з Ізраїлем може виникнути проблема з постачанням палива.

"Ціни на нафту ненадовго перевищили позначку 90 доларів за барель, але потім знизилися, а золото наблизилося до історичних максимумів", — прокоментував стан ринків директор з інвестицій британської інвестиційної платформи AJ Bell Расс Моулд.

Фактично вартість золота піднялася до позначки 2 411,09 доларів за унцію на початку торгів у п'ятницю, оскільки інвестори звернулися до цього активу як до найбільш безпечного та стабільного.

"Фінансові ринки пережили складний тиждень через ескалацію напруженості на Близькому Сході після повідомлень про вибухи та можливий ізраїльський авіаудар в Ірані. Це додало занепокоєння інвесторам після корпоративних доходів, що розчаровують, і недавніх коментарів представників Федеральної резервної системи", — стверджують ринкові аналітики

Центральні банки ЄС ретельно відстежуватимуть подальші коливання на ринках сировини, оскільки зростання цін на нафту може вплинути на інфляцію і, отже, на монетарну політику Європейського центрального банку.

Раніше представник ЄЦБ з Литви Гедімінас Сімкус зазначив, що геополітичні потрясіння, включаючи ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном, можуть призвести до перегляду планів щодо зниження ставок Європейського центрального банку, запланованого на червень.

Нагадаємо, ми писали, що Світові ціни на какао різко зросли у цьому році, збільшившись втричі з початку року. Це може призвести до подорожчання шоколаду в Україні, і експерти прогнозують, що до літа ціни на шоколад можуть зрости удвічі.

Також ми розповідали, що Російська Федерація стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році. Тим самим вони потіснили ринкову частку виробників Близького Сходу та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до історичного мінімуму.