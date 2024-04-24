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Доходы России от продажи нефти и газа увеличились вдвое, несмотря на санкции

24 апреля 2024 14:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Доходы России от продажи нефти и газа растут, несмотря на санкции
Балкеры вблизи портового города Находка, РФ. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года, благодаря росту цен, почти удвоились в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка РФ составляет 14 млрд. долларов.

Об этом говорится в расчетах Reuters.

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Эти данные подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются западные страны, стремящиеся ограничить доходы РФ.

Война России против Украины заставила страны Запада принять решительные меры, направленные на ограничение доходов РФ от экспорта нефти и газа, составляющих значительную часть ее бюджета. Эти меры включают в себя запрет на закупку российской нефти, ограничение финансовых операций и финансирование, а также установление максимальной цены нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Расчет доходов

Прогнозируемый скачок в доходах от нефти в России в апреле превышает 30% роста, ожидаемого за весь 2024 год.

По расчетам Reuters, доходы России от нефти и газа в апреле составляют 1,292 триллиона рублей (14 млрд долларов), что выше 648 миллиардов рублей в апреле 2023 года и чуть ниже 1,308 триллиона рублей в прошлом месяце.

Расчеты Reuters базируются на данных отраслевых источников и официальной статистике добычи, переработки и поставки нефти и газа на внутренний и международный рынки.

Поступления от продажи нефти и газа имеют решающее значение для российской сырьевой экономики и финансирования войны против Украины.

Дефицит бюджета России за три месяца года сократился до 607 миллиардов рублей, или 0,3% валового внутреннего продукта (ВВП), чему способствовало восстановление доходов от энергетики.

На 2024 год правительство РФ заложило в бюджет федеральные доходы в размере 11,5 трлн рублей от продажи нефти и газа, что на 30% больше, чем в 2023 году, и компенсирует 24% спад в прошлом году из-за снижения цен на нефть и пострадавшего от санкций экспорт газа.

Что еще нужно знать

Напомним, Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году. Тем самым они потеснили рыночную долю производителей Ближнего Востока и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к историческому минимуму.

Мы также писали, что мировые цены на золото и нефть поднялись из-за атаки на Иран, которую источники в США описали как реакцию Израиля. Речь идет о взрывах, произошедших на прошлой неделе возле военной базы в северо-западной части иранской провинции Исфахан. В этой провинции есть несколько ядерных объектов Ирана.

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