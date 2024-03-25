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Доходи від криптовалюти — скільки грошей заробили українці у 2023 році

25 березня 2024 14:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Криптовалюта в Україні — скільки грошей заробили громадяни у 2023 році
Людина за комп'ютером. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2023 році громадяни України активно здійснювали криптовалютні операції та досягнули суттєвого фінансового успіху. Внаслідок чого заробили разючу сукупну суму на криптовалютному ринку.

Такі дані наводять аналітики Chainalysis.

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Скільки грошей заробили на крипті у 2023 році

Як зазначається, українці завдяки успішним операціям у сфері криптовалют обійшли Японію, Канаду та інші держави. Країна посіла 12 рядок у світовому рейтингу за обсягом прибутку від інвестицій у криптовалютні активи. У Міністерстві цифрової трансформації зауважили, що торік громадяни заробили близько 850 мільйонів доларів на криптовалютному ринку.

Сукупно у 2023 році інвестори у криптовалюті в усьому світі заробили 37,6 мільярда доларів проти 127 мільярдів у 2022-му.

Лідирують у рейтингу Сполучені Штати із сумою в 9,36 мільярда доларів. З-поміж лідерів у галузі — Велика Британія та В’єтнам (1,39 мільярда та 1,18 млрд доларів відповідно).

 

криптовалюта
Джерело: дані Chainalysis

Легалізація криптоіндустрії в Україні

У Міністерстві цифрової трансформації повідомляють, що торік разом з представниками бізнесу розробили проєкт закону про віртуальні активи №10225-1. Основна мета проєкту — створення умов для роботи з таким класом активів, а також встановлення прозорих правил з оподаткування.

"Легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови нашої економіки, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал вдома", — додали у відомсті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, поточне падіння (або корекція) ціни біткоїна з 73 тисяч доларів до близько 63 тисяч доларів може бути гарною нагодою для купівлі цієї криптовалюти. За словами аналітиків, вартість біткоїна в довгостроковій перспективі буде тільки зростати.

Також ми розповідали, чому дорожчає біткоїн та чого чекати у березні. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.

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