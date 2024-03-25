Криптовалюта в Україні — скільки грошей заробили громадяни у 2023 році

Доходи від криптовалюти — скільки грошей заробили українці у 2023 році
У 2023 році громадяни України активно здійснювали криптовалютні операції та досягнули суттєвого фінансового успіху. Внаслідок чого заробили разючу сукупну суму на криптовалютному ринку.
Такі дані наводять аналітики Chainalysis.
Скільки грошей заробили на крипті у 2023 році
Як зазначається, українці завдяки успішним операціям у сфері криптовалют обійшли Японію, Канаду та інші держави. Країна посіла 12 рядок у світовому рейтингу за обсягом прибутку від інвестицій у криптовалютні активи. У Міністерстві цифрової трансформації зауважили, що торік громадяни заробили близько 850 мільйонів доларів на криптовалютному ринку.
Сукупно у 2023 році інвестори у криптовалюті в усьому світі заробили 37,6 мільярда доларів проти 127 мільярдів у 2022-му.
Лідирують у рейтингу Сполучені Штати із сумою в 9,36 мільярда доларів. З-поміж лідерів у галузі — Велика Британія та В’єтнам (1,39 мільярда та 1,18 млрд доларів відповідно).
Легалізація криптоіндустрії в Україні
У Міністерстві цифрової трансформації повідомляють, що торік разом з представниками бізнесу розробили проєкт закону про віртуальні активи №10225-1. Основна мета проєкту — створення умов для роботи з таким класом активів, а також встановлення прозорих правил з оподаткування.
"Легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови нашої економіки, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал вдома", — додали у відомсті.
Що ще варто знати
Нагадаємо, поточне падіння (або корекція) ціни біткоїна з 73 тисяч доларів до близько 63 тисяч доларів може бути гарною нагодою для купівлі цієї криптовалюти. За словами аналітиків, вартість біткоїна в довгостроковій перспективі буде тільки зростати.
Також ми розповідали, чому дорожчає біткоїн та чого чекати у березні. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.
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