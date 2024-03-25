Криптовалюта в Украине — сколько денег заработали граждане в 2023 году

Человек за компьютером. Фото: Unsplush

В 2023 году граждане Украины активно совершали криптовалютные операции и достигли существенного финансового успеха. В результате заработали поразительную совокупную сумму на криптовалютном рынке.

Такие данные приводят аналитики Chainalysis.

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Как отмечается, украинцы благодаря успешным операциям в сфере криптовалют обошли Японию, Канаду и другие государства. Страна заняла 12 строчку в мировом рейтинге по объему прибыли от инвестиций в криптовалютные активы. В Министерстве цифровой трансформации отметили, что в прошлом году граждане заработали около 850 миллионов долларов на криптовалютном рынке.

Совокупно в 2023 году инвесторы в криптовалюту по всему миру заработали 37,6 миллиарда долларов против 127 миллиардов в 2022-м.

Лидируют в рейтинге Соединенные Штаты с суммой в 9,36 миллиарда долларов. Среди лидеров в отрасли — Великобритания и Вьетнам (1,39 миллиарда и 1,18 млрд долларов соответственно).

Источник: данные Chainalysis

Легализация криптоиндустрии в Украине

В Министерстве цифровой трансформации сообщают, что в прошлом году вместе с представителями бизнеса был разработан проект закона о виртуальных активах №10225-1. Основная цель проекта — создание условий для работы с таким классом активов, а также установление прозрачных правил налогообложения.

"Легализация криптоиндустрии поможет привлечь большую часть иностранных инвестиций, необходимых для восстановления нашей экономики, а украинские блокчейн-специалисты смогут реализовать свой потенциал на дому", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, текущее падение (или коррекция) цены биткоина с 73 тысяч долларов до около 63 тысяч долларов может быть хорошей возможностью для покупки этой криптовалюты. По словам аналитиков, стоимость биткоина в долгосрочной перспективе будет только расти.

Также мы рассказывали, почему дорожает биткоин и чего ждать в марте. В этом году его цена в среднем выросла на 50%, причем основная часть этого роста произошла за последние несколько недель.