Курс долара до кінця року здивує — прогноз аналітиків Concorde Capital

Американська національна валюта. Фото: google.com.ua

На українському готівковому ринку середній курс долара до кінця 2023 року приємно здивує. Принаймні, так стверджують аналітики Concorde Capital.

Про це йдеться у черговому прогнозі української інвестиційної компанії.

Читайте також:

Курс долара до кінця року

Як зазначають аналітики, курс американської валюти протягом року може коливатися на рівні офіційного, встановленого Національним банком України (НБУ). Фахівці Concorde Capital зауважують, що до кінця року долар від нинішнього рівня дещо здевальвує. За прогнозом, середній курс долара США становитиме 36,6 гривні.

Аналітичний центр зауважує, що резерви Нацбанку у цей період будуть на рівні 31 мільярда доларів.

Курс до початку літа

За словами експертів, курс долара продовжить рух у бік зниження, з подальшим наближенням до офіційного. На думку економіста Олега Гетмана, американська валюта до літа демонструватиме стабільність. Передумов для різкого стрибка немає. Тому готівковий курс перебуватиме приблизно на тих же показниках: плюс-мінус 1 гривня.

Скільки зараз коштує долар

У суботу, 20 травня, в українських банках долар у середньому у купівлі коштує 37,11 гривні, у продажу — 37,64 гривні.

В обмінних пунктах:

у купівлі — 37,43 гривні,

у продажу — 37,53 гривні.

Джерело: Мinfin

Нагадаємо, Центробанк цього тижня суттєво зменшив підтримку курсу національної валюти шляхом виходу на міжбанківський ринок із продажем доларів. Цього разу сума проданої валюти була менша на третину у порівнянні з показником попередніх тижнів.

Також ми писали, що в Україні уже більше ніж рік діють адміністративні валютні обмеження для збереження контрольованості ринку, захисту золотовалютних резервів, запобігання непродуктивному відтоку капіталу та скорочення девальваційного тиску. Проте зараз Національний банк України (НБУ) почав працювати над їх послабленням.