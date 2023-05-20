Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Долар до кінця року здивує: прогноз аналітиків Concorde Capital arrow

Долар до кінця року здивує: прогноз аналітиків Concorde Capital

20 травня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара до кінця року здивує — прогноз аналітиків Concorde Capital
Американська національна валюта. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку середній курс долара до кінця 2023 року приємно здивує. Принаймні, так стверджують аналітики Concorde Capital.

Про це йдеться у черговому прогнозі української інвестиційної компанії.

Читайте також:

Курс долара до кінця року

Як зазначають аналітики, курс американської валюти протягом року може коливатися на рівні офіційного, встановленого Національним банком України (НБУ). Фахівці Concorde Capital зауважують, що до кінця року долар від нинішнього рівня дещо здевальвує. За прогнозом, середній курс долара США становитиме 36,6 гривні.

Аналітичний центр зауважує, що резерви Нацбанку у цей період будуть на рівні 31 мільярда доларів.

Курс до початку літа

За словами експертів, курс долара продовжить рух у бік зниження, з подальшим наближенням до офіційного. На думку економіста Олега Гетмана, американська валюта до літа демонструватиме стабільність. Передумов для різкого стрибка немає. Тому готівковий курс перебуватиме приблизно на тих же показниках: плюс-мінус 1 гривня.

Скільки зараз коштує долар

У суботу, 20 травня, в українських банках долар у середньому у купівлі коштує 37,11 гривні, у продажу — 37,64 гривні.

В обмінних пунктах:

  • у купівлі — 37,43 гривні,
  • у продажу — 37,53 гривні.

курс

Джерело: Мinfin

Нагадаємо, Центробанк цього тижня суттєво зменшив підтримку курсу національної валюти шляхом виходу на міжбанківський ринок із продажем доларів. Цього разу сума проданої валюти була менша на третину у порівнянні з показником попередніх тижнів.

Також ми писали, що в Україні уже більше ніж рік діють адміністративні валютні обмеження для збереження контрольованості ринку, захисту золотовалютних резервів, запобігання непродуктивному відтоку капіталу та скорочення девальваційного тиску. Проте зараз Національний банк України (НБУ) почав працювати над їх послабленням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB