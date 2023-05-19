НБУ розповів, коли послабить валютні обмеження

Голова Нацбанку Андрій Пишний. Фото: НБУ

В Україні уже більше ніж рік діють адміністративні валютні обмеження для збереження контрольованості ринку, захисту золотовалютних резервів, запобігання непродуктивному відтоку капіталу та скорочення девальваційного тиску. Проте зараз Національний банк України (НБУ) почав працювати над їх послабленням.

Про такі плани розповів очільник Центробанку Андрій Пишний, інформує пресслужба НБУ.

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За словами керівника НБУ, здійснення заходів із валютної лібералізації стане дедалі актуальнішим вже в найближчій перспективі. Регулятор вже працює над відповідною дорожною картою.

"Вона є одним з елементів стратегії валютно-курсової політики, яка також міститиме питання відновлення курсової гнучкості та повернення до інфляційного таргетування", — зауважив він.

Голова Нацбанку пояснив, що підготовка такої стратегії є одним із структурних маяків нової програми фінансування у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який потрібно виконати вже до кінця червня поточного року.

Спочатку почнуть застосовувати заходи, які будуть спрямовані на мінімізацію множинності курсів, ослаблять обмеження з торговельними операціями, здійснять заходи зі сприяння надходженню нових інвестицій. На наступних етапах лібералізації будуть вжиті заходи, пов'язані з питаннями торговельного фінансування та валютних ризиків банків, послаблення обмежень щодо капітальних операцій.

Він наголосив, що пом'якшення тимчасових валютних обмежень проводитимуть поступово, без прив'язки до конкретних дат.

Пишний додав, що зараз ще залишаються військові ризики і обмежені валютні ресурси. Тому ухвалюватимуть рішення скорочення валютних обмежень, зважаючи на те, на скільки це доцільно для економіки.

Нагадаємо, Національний банк з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що НБУ упродовж останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для посилення підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажів валюти зріс удвічі проти показника місяцем раніше.