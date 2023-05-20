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НБУ послабив підтримку курсу нацвалюти: що відомо

20 травня 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ послабив підтримку курсу нацвалют
Українська національна валюта. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Центробанк цього тижня суттєво зменшив підтримку курсу національної валюти шляхом виходу на міжбанківський ринок із продажем доларів. Цього разу сума проданої валюти була менша на третину у порівнянні з показником попередніх тижнів.

Про це інформує пресслужба Національного банку України (НБУ).

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На скільки зменшився продаж валюти

За даними пресцентру НБУ, регулятор за період 15-19 травня продав на міжбанку зі своїх золотовалютних резервів близько 392 млн доларів. Натомість купив лише 11,6 млн доларів.

Для порівняння — попереднього тижня Нацбанк продав понад 552 млн доларів. Сума на 160 млн доларів більша.

Водночас НБУ трохи збільшив купівлю валюти. За останні три тижні — до 44 млн доларів.

За цей рік Нацбанк викупив у резерви 9,836 млрд доларів. Тоді як продав 108,9 млн доларів.

Підтримка курсу гривні

Починаючи з кінця травня минулого року Нацбанк почав продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для того, щоб збалансувати міжбанк. Після підвищення курсу долара на 25%, до 36,6 грн, у липні ситуацію вдалося стабілізувати, а тижневі продажі валюти вже трималися в межах 500 млн доларів.

Регулятор продає валюту з резервів  для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу. З початку року НБУ відмовився від "друку гривні".

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні уже більше ніж рік діють адміністративні валютні обмеження для збереження контрольованості ринку, захисту золотовалютних резервів, запобігання непродуктивному відтоку капіталу та скорочення девальваційного тиску. Проте зараз Національний банк України (НБУ) почав працювати над їх послабленням.

Зокрема, НБУ з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

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