Курс доллара до конца года удивит — прогноз аналитиков Concorde Capital

Американская национальная валюта. Фото: google.com.ua

На украинском наличном рынке средний курс доллара до конца 2023 года приятно удивит. По крайней мере, так утверждают аналитики Concorde Capital.

Об этом идет речь в очередном прогнозе украинской инвестиционной компании.

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Курс доллара к концу года

Как отмечают аналитики, курс американской валюты в течение года может колебаться на уровне официального, установленного Национальным банком Украины (НБУ). Специалисты Concorde Capital отмечают, что до конца года доллар от нынешнего уровня несколько сдевальвирует. По прогнозу, средний курс доллара США составит 36,6 гривны.

Аналитический центр отмечает, что резервы Нацбанка в этот период будут на уровне 31 миллиард долларов.

Курс к началу лета

По словам экспертов, курс доллара продолжит движение в сторону снижения, с последующим приближением к официальному. По мнению экономиста Олега Гетмана, американская валюта к лету будет демонстрировать стабильность. Предпосылок для резкого скачка нет. Поэтому наличный курс будет приблизительно на тех же показателях: плюс-минус 1 гривна.

Сколько сейчас стоит доллар

В субботу, 20 мая, в украинских банках доллар в среднем в покупке стоит 37,11 гривны, в продаже — 37,64 гривны.

В обменных пунктах:

в покупке — 37,43 гривны,

в продаже — 37,53 гривны.

Источник: Мinfin

Напомним, Центробанк на этой неделе существенно снизил поддержку курса национальной валюты путем выхода на межбанковский рынок с продажей долларов. В этот раз сумма проданной валюты была меньше на треть по сравнению с показателем предыдущих недель.

Также мы писали, что в Украине уже более года действуют административные валютные ограничения для сохранения контролируемости рынка, защиты золотовалютных резервов, предотвращения непроизводительного оттока капитала и сокращения девальвационного давления. Однако сейчас Национальный банк Украины (НБУ) начал работать над их ослаблением.