Долар може різко подорожчати у травні — який буде курс

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку за певних подій може різко підвищитися курс американської валюти. Це може відбутися вже в травні 2023 року.

Про це йдеться у прогнозі голови Ради Незалежної асоціації банків Олени Коробкової.

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Прогноз курсу долара

Так, доки частина експертів очікує цінові коливання долара на готівковому ринку у рамках лише 20-50 копійок, Олена Коробкова попереджає про більш суттєве знецінення гривні.

За її словами, очевидно, що попит надалі переважатиме над пропозицією, але нова вартість долара може з'явитися вже у травні. Очікується різке підвищення до 40 грн/дол.

Експертка пояснила, що одна із причин такого різкого розвороту ціни американської валюти — плани про повернення до довоєнної системи оподаткування пального. Вона вважає, що це може призвести до імпорту в країну пального за старою вартістю.

Попри це, зараз на зміцнення національної валюти працюють аграрії, адже активно продають іноземну валюту для посівної, незалежно від курсу. Це дуже позитивно впливає на стабільність гривні.

Що кажуть в НБУ

У Національному банку України (НБУ) прогнозують, що у 2023 році послідовна монетарна політика, спрямована на підтримання привабливості гривневих заощаджень, дозволить зберегти курсову стійкість. Зокрема, на етапі пом'якшення валютних обмежень.

Як пояснив регулятор, монетарні умови ще довгий час залишатимуться достатньо жорсткими навіть за умови зниження облікової ставки з четвертого кварталу поточного року. Це зумовлено очікуваннями щодо сповільнення інфляції та підвищення реальної дохідності гривневих інструментів.

Скільки зараз коштує валюта

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,67, а продають за 37,75 грн. Євро купують за 41,35, а продають за 41,50 грн.

ПриватБанк — 37,08 грн — 37,58 грн;

Ощадбанк — 37,30 грн — 38,30;

Райффайзен — 37,30 грн — 37,65 грн.

Нагадаємо, як вважають експерти, у травні на українському готівковому ринку можливі певні коливання курсу долара. Це можуть спровокувати одразу кілька факторів, проте суттєвої девальвації національної валюти не очікують.

Також ми писали, що за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.