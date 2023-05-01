Курс долара — експерти розповіли, що буде з валютою у травні

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У травні на українському готівковому ринку можливі певні коливання курсу долара. Це можуть спровокувати одразу кілька факторів, проте суттєвої девальвації національної валюти не очікується.

Прогноз на поточний місяць медіа озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

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Який буде курс у травні

Як зазначає фахівець, міжнародні кредити та гранти продовжують за планом надходити до бюджету України, тому варіант девальвації безготівкової гривні виключений. Проте у травні може скоротитися обсяг експортних надходжень. Це пов’язано з блокуваннями Росією Чорноморської зернової ініціативи, а також із погрозами РФ взагалі вийти з угоди.

"18 травня спливає строк дії зернового коридору. Якщо угода не буде продовжена, то це призведе до скорочення українського експорту і, відповідно, валютних надходжень. У результаті Нацбанк буде змушений збільшити продаж валюти, що може призвести до певного зниження валютних резервів", — пояснив експерт.

Ще одна причина, яка загрожує стабільності валютному курсу, є активізація військових дій та збільшення ракетних ударів Росії по містах.

Він зауважив, що на цей час валютний курс лише на 1-3% відхиляється від безготівкового. Оскільки зростання курсу безготівкової гривні не відбудеться, то не варто очікувати зростання готівкової гривні. При цьому для зниження готівкової гривні є потенціал.

"Загострення бойових дій та збільшення кількості ворожих атак періодично викликатимуть паніку і призводитимуть до зниження курсу гривні. На готівковому ринку спостерігатимуться певні коливання валютного курсу. З усім тим, суттєвої девальвації гривні у травні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37-39 грн за долар", — додав Олександр Хмелевський.

Курс валют в обмінниках та банках

Зараз в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,75, а продають за 37,85 грн, курс на кілька копійок подешевшав. Євро купують за 41,42, а продають за 41,57 грн. Курс теж незначно знизився.

ПриватБанк — 37,22 грн — 37,72 грн;

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,60;

Укрексімбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,10 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.