Доллар может резко подорожать в мае — какой будет курс

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке при определенных событиях может резко повыситься курс американской валюты. Это может произойти уже в мае 2023 года.

Об этом говорится в прогнозе главы Совета Независимой ассоциации банков Елены Коробковой.

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Так, пока часть экспертов ожидает ценовые колебания доллара на наличном рынке в рамках всего 20-50 копеек, Елена Коробкова предупреждает о более существенном обесценивании гривны.

По ее словам, очевидно, что спрос в дальнейшем будет превалировать над предложением, но новая стоимость доллара может появиться уже в мае. Ожидается резкое повышение до 40 грн/долл.

Эксперт пояснила, что одной из причин столь резкого разворота цены американской валюты могут стать планы о возврате к довоенной системе налогообложения топлива. Она считает, что это может привести к импорту в страну горючего по старой стоимости.

Несмотря на это, сейчас на укрепление национальной валюты работают аграрии, ведь активно продают иностранную валюту для посевной, независимо от курса. Это очень положительно влияет на стабильность гривны.

Что говорят в НБУ

В Национальном банке Украины прогнозируют, что в 2023 году последовательная монетарная политика, направленная на поддержание привлекательности гривневых сбережений, позволит сохранить курсовую устойчивость. В частности, на этапе смягчения валютных ограничений.

Как пояснил регулятор, монетарные условия еще долгое время будут оставаться достаточно жесткими даже при снижении учетной ставки с четвертого квартала текущего года. Это обусловлено ожиданиями замедления инфляции и повышения реальной доходности гривневых инструментов.

Сколько сейчас стоит валюта

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,67, а продают за 37,75 грн. Евро покупают за 41,35, а продают за 41,50 грн.

ПриватБанк — 37,08 грн — 37,58 грн;

Ощадбанк — 37,30 грн — 38,30;

Райффайзен — 37,30 грн — 37,65 грн.

Напомним, как считают эксперты, в мае на украинском наличном рынке возможны определенные колебания курса доллара. Это может спровоцировать сразу несколько факторов, однако существенной девальвации национальной валюты не ожидается.

Также мы писали, что, по словам финансиста Андрея Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно движется к отметке в 39 гривен. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в этом году на уровне 40,7 гривны, поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.