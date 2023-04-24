Курс долара в Україні — експерти оновили прогнози до літа

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні з початку 2023 року на готівковому ринку долар весь час дешевшав, досягнувши рівня 37 гривень/долар на початку квітня, проте зараз розвернув курс на подорожчання. Експерти оцінили перспективи повернення американської валюти до свого найнижчого рівня.

Прогноз курсу долара до початку літа озвучив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пише "Апостроф".

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Чи буде курс знову по 37 грн

За словами Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Він зауважив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні. Тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.

"Я бачу, що ми рухаємося в зону 39 (гривень за долар). А далі будемо дивитися... Ці прогнози (прогнози МВФ, — Ред.) розрахункові, але, з іншого боку, вони узгоджені. І в цей бік ми рухатимемося у разі збереження всіх поточних тенденцій", — пояснив фінансист.

При цьому у найближчі місяці валютний курс залежатиме від багатьох чинників. Один з них — як долатиметься криза, пов'язана із забороною українського експорту, а також від ситуації на карті бойових дій.

"Ми були і на 42-х, а на "чорному" ринку курс і до 46 гривень доходив. Я не думаю, що ми підемо в такі високі цифри. На даному етапі я припустив би, що до літа у нас можливі коливання 38-40 гривень/долар. Чи можливий курс 37? — Так, такий варіант можливий, якщо для нас все позитивно складеться, і, наприклад, активна фаза бойових дій завершиться влітку", — пояснив Андрій Шевчишин.

Яка зараз ситуація на ринку

На початку квітня середній курс долара у банках становив у середньому 37-37,6 гривні, а в обмінниках — 37-37,2 гривні. Тоді як готівковий курс наблизився впритул до офіційного курсу Національного банку України (НБУ), 36,6 гривні/долар. Багато фахівців припустили, що він може впасти ще серйозніше, однак знову почав підвищуватися.

24 квітня в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 38,00, а продають за 38,13 грн. Євро купують за 41,55, а продають за 41,70 грн.

ПриватБанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Ощадбанк — 37,75 грн — 38,90;

Укрексімбанк — 37,80 грн — 38,40 грн;

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Джерело: Minfin

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) різко посилив підтримку курсу гривні. Упродовж 17 — 21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі.

Також ми писали, що в Україні з початку 2023 року банкам виписали рекордну суму штрафів у понад 255 млн грн. Максимальні покарання отримали за порушення платіжної дисципліни.