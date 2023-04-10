Долар по 35-ть — експерти дали оцінку потенціалу гривні

Зараз в обмінниках долар коштує 37,65 грн / Фото: google.com

В Україні на готівковому ринку тривалий час спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Зараз в обмінниках у середньому долар коштує 37,65 грн, а експерти продовжують давати оцінки потенціалу гривні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що впливає на зміцнення гривні

За словами старшого економіста Центру економічної стратегії Юрій Гайдая, у квітні різниця між офіційним та готівковим курсами скоротилася до 2%. Для порівняння — у липні 2022 року розрив становив 28%, у вересні скоротився до 16%.

Причини зміцнення національної валюти:

зменшився попит на готівкову валюту серед населення;

Національний банк України (НБУ) відмовився від "друку гривні" з початку року;

збільшився обсяг пропозиції у зв'язку із сезонним продажем валюти аграріями;

зріс індекс очікувань ділової активності від бізнесу;

активізувалась робота НБУ із керівниками фінустанов з питань фінмоніторингу під час транзакцій.

Вірогідність курсу по 35 грн/дол.

На думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, долар теоретично може опуститися до 35 гривень за найоптимістичнішим сценарієм, однак населення навряд чи зможе купити валюту за таким курсом.

"Курс долара по 35 грн/дол. — це оптимістичні оцінки, які теж мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають", — наголосив експерт.

Скільки коштує валюта у банках та обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,52 та за 37,65 грн — продають. Євро купують за 40,65, а продають за 40,84 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн (+20 коп.) — 37,55 грн (+20 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20 (+5 коп.);

Укрексімбанк — 37,40 грн (+35 коп.) — 38,00 грн (+35 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн (+30 коп.) — 38,40 грн (+80 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Офіційний курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, Національний банк констатує рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.