Доллар по 35-ть — эксперты дали оценку потенциала гривны

Сейчас в обменниках доллар стоит 37,65 грн / Фото: google.com

В Украине на наличном рынке длительное время наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. Сейчас в обменниках в среднем доллар стоит 37,65 грн, а эксперты продолжают давать оценки потенциала гривны.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, в апреле разница между официальным и наличным курсами сократилась до 2%. Для сравнения, в июле 2022 года разрыв составил 28%, в сентябре сократился до 16%.

Причины укрепления национальной валюты:

уменьшился спрос на наличную валюту среди населения;

Национальный банк Украины (НБУ) отказался от "печати гривны" с начала года;

увеличился объем предложения в связи с сезонными продажами валюты аграриями;

вырос индекс ожиданий деловой активности от бизнеса;

активизировалась работа НБУ с руководителями финучреждений по вопросам финмониторинга во время транзакций.

Вероятность курса по 35 грн/долл.

По мнению аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орищака, доллар теоретически может опуститься до 35 гривен по самому оптимистичному сценарию, однако население вряд ли сможет купить валюту по такому курсу.

"Курс доллара по 35 грн/долл. — это оптимистичные оценки, которые тоже имеют право на существование. Но для населения это не станет возможностью купить доллар по 35 грн, и товары в стране не подешевеют", — подчеркнул эксперт.

Сколько стоит валюта в банках и обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,52 и за 37,65 грн — продают. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,84 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн (+20 коп.) — 37,55 грн (+20 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20 (+5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,40 грн (+35 коп.) — 38,00 грн (+35 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн (+30 коп.) — 38,40 грн (+80 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Официальный курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, что Национальный банк констатирует рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.

Также мы писали, что на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.