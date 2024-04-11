Курс валют 11 квітня — долар знову набирає обертів у банках та обмінниках

Долар подорожчав в українських банках та обмінниках — курс на сьогодні
Курс долара на готівковому ринку продовжує зростати 11 квітня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також вирішив посилити офіційний долар.
Про це йдеться на порталі НБУ та сайтах з моніторингу ситуації на валютному ринку.
Курс долара, євро та злотого
Згідно з рішенням, регулятор встановив такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 39,02 грн (+0,03);
- євро — 42,36 грн (+0,01);
- злотий — 9,95 грн (0,00).
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, американська валюта дорожчає на готівковому ринку. Долар купують за 38,89 грн (+0,02), продають за 39,38 грн (+0,02). Євровалюта коштує у купівлі 42,14 грн (-0,02), у продажу — 42,86 грн (0,00).
Держфінустанова "ПриватБанк" вирішила зберегти курс долара на попередньому рівні. У купівлі коштує 38,75 грн (0,00), у продажу — 39,35 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 38,75 грн (-0,05), продає — за 39,29 грн (+0,06). Ощадбанк купує долар за 39,00 грн (+0,05), продає — за 39,55 грн (+0,05).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, в обмінних пунктах долар дорожчає, купують за 39,30 грн (+0,05), продають — за 39,37 грн (+0,02). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (-0,06), у продажу — 42,88 грн (-0,05).
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Нагадаємо, Національний банк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.
Також відомо, що НБУ продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.
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