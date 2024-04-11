Курс валют 11 квітня — долар знову набирає обертів у банках та обмінниках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку продовжує зростати 11 квітня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також вирішив посилити офіційний долар.

Про це йдеться на порталі НБУ та сайтах з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Згідно з рішенням, регулятор встановив такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 39,02 грн (+0,03);

євро — 42,36 грн (+0,01);

злотий — 9,95 грн (0,00).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, американська валюта дорожчає на готівковому ринку. Долар купують за 38,89 грн (+0,02), продають за 39,38 грн (+0,02). Євровалюта коштує у купівлі 42,14 грн (-0,02), у продажу — 42,86 грн (0,00).

Держфінустанова "ПриватБанк" вирішила зберегти курс долара на попередньому рівні. У купівлі коштує 38,75 грн (0,00), у продажу — 39,35 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 38,75 грн (-0,05), продає — за 39,29 грн (+0,06). Ощадбанк купує долар за 39,00 грн (+0,05), продає — за 39,55 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінних пунктах долар дорожчає, купують за 39,30 грн (+0,05), продають — за 39,37 грн (+0,02). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (-0,06), у продажу — 42,88 грн (-0,05).

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Нагадаємо, Національний банк анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.

Також відомо, що НБУ продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.