Нацбанк посилить захист банків від кіберзагроз — деталі

Будівля Національного банку. Фото: NBU

Національний банк України (НБУ) продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляється на сайті Центробанку.

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Детальніше про співпрацю у сфері кібербезпеки

Як повідомляє пресслужба НБУ, підписаний документ передбачає пролонгування співпраці, що стала підсумком попередніх домовленостей щодо підтримки України у сфері кібербезпеки.

Згідно з документом, американська сторона буде надавати Нацбанку всебічну допомогу. Це має зміцнити подальшу розбудову можливостей кіберзахисту банківського та фінансового секторів країни.

Зокрема, документ покликаний:

реалізувати механізми обміну даними у галузі кібербезпеки та актуальних кіберзагроз;

допомогти у подальшому розвитку Центру кіберзахисту Нацбанку;

розробити та реалізувати заходи підтримки НБУ з питань кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах країни.

Очільник НБУ Андрій Пишний висловив подяку колегам з Міністерства фінансів США за підтримку у підвищенні потенціалу кіберстійкості фінансової системи України, зміцненні її спроможності у питанні реагуванні на відповідні кіберінциденти.

На його переконання, співпраця Нацбанку та Міністерства фінансів дозволить надалі підтримувати ефективну систему захисту фінустанов від кіберзагроз, забезпечувати стійкість фінансових ринків. Це особливо важливо в умовах воєнного стану.

"Зміцнення кібербезпеки та спільна протидія актуальним кіберзагрозам вкрай важливі для стабільної та безперервної роботи українського фінансового сектору. Особливо актуальним це питання є в умовах гібридної війни, яку вже третій рік РФ веде проти України на додачу до повномасштабної військової агресії", — додав голова НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні різко зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.

Також відомо, коли українські банки в рамках фінансового моніторингу можуть заблокувати рахунки та розірвати співпрацю з клієнтами. Оприлюднено основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.