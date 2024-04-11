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Доллар подорожал в украинских банках и обменниках — курс на сегодня

11 апреля 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 11 апреля — доллар снова набирает обороты в банках и обменниках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке продолжает расти 11 апреля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) также решил усилить официальный доллар.

Об этом говорится на портале НБУ и сайтах по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Согласно решению, регулятор установил следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 39,02 грн (+0,03);
  • евро — 42,36 грн (+0,01);
  • злотый — 9,95 грн (0,00).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, американская валюта дорожает на наличном рынке. Доллар покупают за 38,89 грн (+0,02), продают за 39,38 грн (+0,02). Евровалюта стоит в покупке 42,14 грн (-0,02), в продаже — 42,86 грн (0,00).

Госфинучреждение "ПриватБанк" решило сохранить курс доллара на прежнем уровне. В покупке стоит 38,75 грн (0,00), в продаже — 39,35 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 38,75 грн (-0,05), продает — за 39,29 грн (+0,06). Ощадбанк покупает доллар за 39,00 грн (+0,05), продает — за 39,55 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, в обменных пунктах доллар дорожает, покупают за 39,30 грн (+0,05), продают — за 39,37 грн (+0,02). Евровалюта стоит в покупке 42,70 грн (-0,06), в продаже — 42,88 грн (-0,05).

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Напомним, Национальный банк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

Также известно, что НБУ продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

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