Курс валют 11 апреля — доллар снова набирает обороты в банках и обменниках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке продолжает расти 11 апреля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) также решил усилить официальный доллар.

Об этом говорится на портале НБУ и сайтах по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Согласно решению, регулятор установил следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 39,02 грн (+0,03);

евро — 42,36 грн (+0,01);

злотый — 9,95 грн (0,00).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, американская валюта дорожает на наличном рынке. Доллар покупают за 38,89 грн (+0,02), продают за 39,38 грн (+0,02). Евровалюта стоит в покупке 42,14 грн (-0,02), в продаже — 42,86 грн (0,00).

Госфинучреждение "ПриватБанк" решило сохранить курс доллара на прежнем уровне. В покупке стоит 38,75 грн (0,00), в продаже — 39,35 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 38,75 грн (-0,05), продает — за 39,29 грн (+0,06). Ощадбанк покупает доллар за 39,00 грн (+0,05), продает — за 39,55 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, в обменных пунктах доллар дорожает, покупают за 39,30 грн (+0,05), продают — за 39,37 грн (+0,02). Евровалюта стоит в покупке 42,70 грн (-0,06), в продаже — 42,88 грн (-0,05).

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Напомним, Национальный банк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

Также известно, что НБУ продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.