НБУ анонсував скасування деяких валютних обмежень

Американська валюта. Фото: minfin.com.ua

У Національному банку України (НБУ) розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.

Про це повідомив заступник керівника Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає пресцентр НБУ.

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Пом'якшення валютних обмежень

За його словами, зараз Україна перебуває на першому етапі пом'якшення валютних обмежень, а підстави для другого етапу ще формуються.

Посадовець нагадав, що Центробанк з метою запобігання паніці, у перші години воєнного стану зафіксував офіційний курс долара, скасувавши класичне інфляційне таргетування.

З часом політика Нацбанку та потужна міжнародна підтримка дозволили стабілізувати український валютний ринок, зміцнивши довіру до гривні, забезпечивши зниження інфляції та нарощення золотовалютних резервів.

Такі результати дозволили НБУ:

знизити облікову ставку;

запровадити режим керованої гнучкості курсу долара;

пом'якшити валютні обмеження.

Ніколайчук уточнив, що Національний банк вже реалізував левову частку заходів першого етапу Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень.

"Передумови для переходу до другого етапу ще формуються... Пом'якшення обмежень та відчутне зниження облікової ставки впродовж останніх дев'яти місяців підтримують відновлення економіки", — додав він.

Раніше в НБУ заявляли, що регулятор після переходу до гнучкості курсу гривні до долара має намір перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію — перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", — наголосили в Центробанку.

Очікується, що на другому етапі пом'якшення валютних обмежень Нацбанк зосередиться на саме на лібералізації торгового фінансування. Стосується кредитування бізнесу, що продає товари за кордоном (експортерів) чи компаній, які здійснюють купівлю товари за кордоном для подальшого продажу в Україні (імпортерів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ планує оновити вимоги до інкасації цінностей клієнтів фінустанов, включно з національною валютою та іноземною у точках продажу чи іншої активності бізнесу. Регулятор повторно оприлюднив проєкт постанови.

Також Національний банк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.