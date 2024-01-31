Курс долара на 1 лютого — на ринку різкі валютні коливання

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс іноземних валют на українському ринку просідає другий день поспіль. У Національному банку різко опустили офіційний курс долара на четвер, 1 лютого, на "чорному ринку" теж спостерігаються цінові коливання.

Такі дані наводять на офіційному порталі Нацбанку.

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За інформацією сайту Центробанку, на завтра затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,56 грн (-0,31);

євро — 40,70 грн (-0,38);

злотий — 9,39 41 грн (-0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, ситуація на готівковому ринку теж змінилась. Долар подешевшав до 37,62 гривні (-0,12) під час купівлі, до 38,18 грн (-0,13) — під час продажу. Євро у купівлі тепер коштує 40,82 грн (-0,19), у продажу — 41,69 грн (-0,16).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Як інформує портал Minfin, в обмінних пунктах валюта незначно "просіла". Долар у купівлі коштує 38,10 грн (-0,05), у продажу — 38,20 грн (-0,05). Євровалюту купують по 41,50 грн (-0,05), продають — по 41,70 грн (-0,05).

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) прокоментували рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні. Там наголосили, що головна відсоткова ставка на рівні 15% дозволить гарантувати стабільність у фінансовій сфері у 2024 році.

Також ми писали, що у лютому 2024 року ситуація на валютному ринку буде кращою, ніж у попередні місяці зими. За прогнозами, курс долара та євро буде стійким та прогнозованим.