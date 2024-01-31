Курс доллара на 1 февраля — на рынке резкие валютные колебания

Доллар резко "просел" — что происходит на валютном рынке
Курс иностранных валют на украинском рынке проседает второй день подряд. В Национальном банке резко опустили официальный курс доллара на четверг, 1 февраля, на "черном рынке" тоже наблюдаются ценовые колебания.
Такие данные приводят на официальном портале Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
По информации сайта Центробанка, на завтра утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 37,56 грн (-0,31);
- евро — 40,70 грн (-0,38);
- злотый — 9,39 41 грн (-0,02).
Курс валют в банках
По данным портала Kurs, ситуация на наличном рынке тоже изменилась. Доллар подешевел до 37,62 гривны (-0,12) при покупке, до 38,18 грн (-0,13) — при продаже. Евро в покупке теперь стоит 40,82 грн (-0,19), в продаже — 41,69 грн (-0,16).
Свежий курс доллара в банках Украины
Как информирует портал Minfin, в обменных пунктах валюта незначительно "просела". Доллар в покупке стоит 38,10 грн (-0,05), в продаже — 38,20 грн (-0,05). Евровалюту покупают по 41,50 грн (-0,05), продают по 41,70 грн (-0,05).
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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) прокомментировали решение оставить учетную ставку на прежнем уровне. Там подчеркнули, что главная процентная ставка на уровне 15% позволит гарантировать стабильность в финансовой сфере в 2024 году.
Также мы писали, что в феврале 2024 года ситуация на валютном рынке будет лучше, чем в предыдущие месяцы зимы. По прогнозам, курс доллара и евро будет устойчивым и прогнозируемым.
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