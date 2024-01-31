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Доллар резко "просел" — что происходит на валютном рынке

31 января 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 1 февраля — на рынке резкие валютные колебания
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс иностранных валют на украинском рынке проседает второй день подряд. В Национальном банке резко опустили официальный курс доллара на четверг, 1 февраля, на "черном рынке" тоже наблюдаются ценовые колебания.

Такие данные приводят на официальном портале Нацбанка.

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По информации сайта Центробанка, на завтра утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,56 грн (-0,31);
  • евро — 40,70 грн (-0,38);
  • злотый — 9,39 41 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, ситуация на наличном рынке тоже изменилась. Доллар подешевел до 37,62 гривны (-0,12) при покупке, до 38,18 грн (-0,13) — при продаже. Евро в покупке теперь стоит 40,82 грн (-0,19), в продаже — 41,69 грн (-0,16).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс доллара на 1 февраля 2024 года
Источник: Курс

Как информирует портал Minfin, в обменных пунктах валюта незначительно "просела". Доллар в покупке стоит 38,10 грн (-0,05), в продаже — 38,20 грн (-0,05). Евровалюту покупают по 41,50 грн (-0,05), продают по 41,70 грн (-0,05).

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) прокомментировали решение оставить учетную ставку на прежнем уровне. Там подчеркнули, что главная процентная ставка на уровне 15% позволит гарантировать стабильность в финансовой сфере в 2024 году.

Также мы писали, что в феврале 2024 года ситуация на валютном рынке будет лучше, чем в предыдущие месяцы зимы. По прогнозам, курс доллара и евро будет устойчивым и прогнозируемым.

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