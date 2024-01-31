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Що буде з цінами на валюту в лютому — прогноз експерта

31 січня 2024 13:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Прогнози на лютий — чи зростуть ціни на валюту у 2024 році
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У лютому 2024 року ситуація на валютному ринку буде кращою, ніж у попередні місяці зими. За прогнозами, курс долара та євро буде стійким та прогнозованим.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий виданню "24 Канал".

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Що буде з валютним ринком у лютому

За словами експерта, у лютому ситуація на валютному ринку може бути більш оптимістичною, ніж у грудні чи січні. Все через те, що ймовірно зникнуть такі фактори:

  • інформаційний тиск,
  • "розгон" напівпанічних повідомлень про нестачу фінансування та про різні обставини.

"Зауважу, що інформаційний чинник не прямо впливає на валютний ринок, однак його вплив завжди є ірраціональним, спрямованим насамперед на формування громадської думки", — підкреслив банкір.

Від яких прямих економічних факторів залежатиме ринок у новому місяці:

  • Дія режиму керованої гнучкості на міжбанку.
  • Реалізація стратегії НБУ на подальше зближення курсів міжбанку та готівкового ринку.
  • Обсяги міжнародної фінансової підтримки та частота отримання коштів.

За словами експерта, у лютому можна очікувати, що коливання на міжбанку відбуватимуться в коридорах 37 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро. Щодо готівкового, то Лєсовий прогнозує, що долар буде в межах 37,5 – 39,5 гривні, а євро 40 – 43 гривень.

"Тобто курсова ситуація буде фактичним продовженням другої половини січня. Однак протягом лютого ситуація на ринку може бути більш прогнозованою та більш стійкою", — додав банкір.

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Курс долара на готівковому ринку у 2023 - 2024 роках. Джерело: 24 Канал

Що ще треба знати

Нагадаємо, 31 січня курс долара після кількаденного підвищення знову почав знижуватися. Національний банк переписав офіційний курс американської валюти у бік зниження, на "чорному ринку" теж пропонують долар на кілька копійок дешевше.

Також ми писали про те, що у Національному банку прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року та оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.

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