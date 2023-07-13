Долар у 36,6 грн — експерти оновили прогноз щодо готівкового курсу

Долар за 36,6 грн: експерти оновили прогноз щодо готівкового курсу
Фінансові експерти оцінили ситуацію на українському готівковому ринку у найближчі два місяці 2023 року. Прогнозують позитивну динаміку курсу гривні.
Про це йдеться у новому прогнозі керівника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового.
Що зараз відбувається на ринку
За словами експерта, найближчими днями ситуація на готівковому валютному ринку не зазнає жодних змін. Очікується, що готівкова валюта балансуватиме у таких межах:
- долар — 36,7-37,7 грн/дол.;
- євро — 40-41 грн/євро.
Так само збережеться різниця між курсом купівлі та продажу — 0,15-0,25 грн, а щоденне коливання можливе на рівні 0,1-0,3 грн. Відтак, різниця між готівковим та офіційним курсом надалі буде на "відстані дотику" в діапазоні 0,5-1%.
Експерт розповів, що надалі є всі передумови для зближення готівкового курсу з фіксованим Національним банком України (НБУ).
Підставою стверджувати про подальшу стабільність на валютному ринку є намір Центробанку щодо пониження головної відсоткової ставки. Очікується, що НБУ опустить облікову ставку з нинішніх 25% до 24-23%. Позитивним чинником є оприлюднена стратегія про поступову лібералізацію валютного ринку, величезний обсяг макрофінансової допомоги з боку західних партнерів.
"У перспективі найближчих 1,5-2 місяців варто очікувати подальші кроки на зближення готівкового курсу з офіційним", — наголосив Тарас Лєсовий.
Який зараз курс долара в Україні
За інформацією порталу Minfin, у четвер, 13 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 36,12 грн (купівля) і 37,20 (продаж).
Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.
Як змінився курс за місяць:
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Нагадаємо, на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа — можливі різкі зміни за деяких умов.
Також ми писали, що Нацбанк заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.