Долар у 36,6 грн — експерти оновили прогноз щодо готівкового курсу

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Фінансові експерти оцінили ситуацію на українському готівковому ринку у найближчі два місяці 2023 року. Прогнозують позитивну динаміку курсу гривні.

Про це йдеться у новому прогнозі керівника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового.

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Що зараз відбувається на ринку

За словами експерта, найближчими днями ситуація на готівковому валютному ринку не зазнає жодних змін. Очікується, що готівкова валюта балансуватиме у таких межах:

долар — 36,7-37,7 грн/дол.;

євро — 40-41 грн/євро.

Так само збережеться різниця між курсом купівлі та продажу — 0,15-0,25 грн, а щоденне коливання можливе на рівні 0,1-0,3 грн. Відтак, різниця між готівковим та офіційним курсом надалі буде на "відстані дотику" в діапазоні 0,5-1%.

Експерт розповів, що надалі є всі передумови для зближення готівкового курсу з фіксованим Національним банком України (НБУ).

Підставою стверджувати про подальшу стабільність на валютному ринку є намір Центробанку щодо пониження головної відсоткової ставки. Очікується, що НБУ опустить облікову ставку з нинішніх 25% до 24-23%. Позитивним чинником є оприлюднена стратегія про поступову лібералізацію валютного ринку, величезний обсяг макрофінансової допомоги з боку західних партнерів.

"У перспективі найближчих 1,5-2 місяців варто очікувати подальші кроки на зближення готівкового курсу з офіційним", — наголосив Тарас Лєсовий.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у четвер, 13 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 36,12 грн (купівля) і 37,20 (продаж).

Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа — можливі різкі зміни за деяких умов.

Також ми писали, що Нацбанк заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.