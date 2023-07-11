Курс долара — аналітики попереджають про загрозу під кінець літа

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.

Про це йдеться у прогнозі фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

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За словами експерта, у серпні на стабільність курсу долара впливатимуть такі фактори: загрозлива ситуація із можливим непродовженням "зернової угоди", подальше блокування російською стороною чорноморських портів.

Це може негативно вплинути на експортний приплив валюти, постане питання перегляду валютного курсу, оскільки погіршиться баланс. Однак, все залежатиме від подальших дій Національного банку України (НБУ).

"Ми зіткнемося із цією проблемою до кінця літа, але головним чинником цього руху будуть подальші дії НБУ", — пояснив фінансист.

Щодо ситуації на ринку до середини липня, то курс не демонструватиме серйозних змін. Це можливо завдяки тому, що стабільність ринку контролює Центробанк. Регулятором повністю покриваться необхідні дефіцити та здійснюються інтервенції валюти на міжбанківському ринку. На готівковому ринку ризики покривають за рахунок широкого спреду, додав Андрій Шевчишин.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у вівторок, 11 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 36,14 грн (купівля) і 37,22 (продаж).

Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.

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