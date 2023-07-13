Доллар в 36,6 грн — эксперты обновили прогноз по наличному курсу

Доллар за 36,6 грн: эксперты обновили прогноз по наличному курсу
Финансовые эксперты оценили ситуацию на украинском наличном рынке в ближайшие два месяца 2023 года. Прогнозируют положительную динамику курса гривны.
Об этом говорится в новом прогнозе руководителя департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового.
Что сейчас происходит на рынке
По словам эксперта, в ближайшие дни ситуация на наличном валютном рынке не будет иметь никаких изменений. Ожидается, что наличная валюта будет балансировать в следующих пределах:
- доллар — 36,7-37,7 грн/долл.;
- евро — 40-41 грн/евро.
Также сохранится разница между курсом купли и продажи — 0,15-0,25 грн, а ежедневное колебание возможно на уровне 0,1-0,3 грн. Следовательно, разница между наличным и официальным курсом в дальнейшем будет на "расстоянии соприкосновения" в диапазоне 0,5-1%.
Эксперт рассказал, что есть все предпосылки для сближения наличного курса с фиксированным Национальным банком Украины (НБУ).
Основанием утверждать дальнейшую стабильность на валютном рынке является намерение Центробанка по снижению главной процентной ставки. Ожидается, что НБУ опустит учетную ставку с нынешних 25% до 24-23%. Положительным фактором является обнародованная стратегия постепенной либерализации валютного рынка, огромный объем макрофинансовой помощи со стороны западных партнеров.
"В перспективе ближайших 1,5-2 месяцев следует ожидать дальнейших шагов на сближение наличного курса с официальным", — подчеркнул Тарас Лесовой.
Какой сейчас курс доллара в Украине
По информации портала Minfin, в четверг, 13 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 36,12 грн (покупка) и 37,20 (продажа).
Наличный курс — 37,69 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.
Как изменился курс за месяц:
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Напомним, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время до конца лета — возможны резкие изменения при некоторых условиях.
Также мы писали, что Нацбанк заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.