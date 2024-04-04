Курс валют на 5 квітня — у банках та обмінниках долар різко подешевшав

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках знову знизився у купівлі та продажу. Національний банк України (НБУ) теж опустив офіційний курс 5 квітня 2024 року.

Про це інформує Нацбанк та моніторингові сайти щодо ситуації на валютному ринку.

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Регулятора встановив такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 39,02 грн (-0,17);

євро — 42,34 грн (-0,08);

злотий — 9,86 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як інформує портал Kurs, на готівковому ринку долар дешевшає, а євро дорожчає. Американська валюта у купівлі коштує 38,94 грн (-0,15), у продажу — 39,45 грн (-0,12). Євро у купівлі коштує 42,23 грн (+0,07), у продажу — 42,92 грн (+0,06).

Державний ПриватБанк знизив курс долара як у купівлі до 38,80 грн (-0,10), так і в продажу — до 39,40 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 38,85 грн (-0,15), продає — за 39,35 грн (-0,06). Ощадбанк долар купує за 39,10 грн (0,00), продає — за 39,60 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах долар подешевшав: купують за 39,28 грн (-0,07), продають — за 39,40 грн (-0,07). Євро коштує у купівлі 42,80 грн (+0,05), у продажу — 42,95 грн (+0,05).

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) зафіксував скорочення обсягів приватних грошових переказів. Зокрема, йдеться про заробітну плату, яку українці отримують із-за кордону.

Ми також писали, що у НБУ розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.