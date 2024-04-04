Курс валют на 5 апреля — в банках и обменниках доллар резко подешевел

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках снова снизился в покупке и продаже. Национальный банк Украины (НБУ) тоже опустил официальный курс 5 апреля 2024 года.

Об этом информирует Нацбанк и мониторинговые сайты по ситуации на валютном рынке.

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Регулятор установил следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 39,02 грн (-0,17);

евро — 42,34 грн (-0,08);

злотый — 9,86 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как информирует портал Kurs, на наличном рынке доллар дешевеет, а евро дорожает. Американская валюта в покупке стоит 38,94 грн (-0,15), в продаже — 39,45 грн (-0,12). Евро в покупке стоит 42,23 грн (+0,07), в продаже — 42,92 грн (+0,06).

Государственный ПриватБанк снизил курс доллара как в покупке до 38,80 грн (-0,10), так и в продаже — до 39,40 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,85 грн (-0,15), продает — за 39,35 грн (-0,06). Ощадбанк доллар покупает за 39,10 грн (0,00), продает — за 39,60 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар подешевел: покупают за 39,28 грн (-0,07), продают — за 39,40 грн (-0,07). Евро стоит в покупке 42,80 грн (+0,05), в продаже — 42,95 грн (+0,05).

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) зафиксировал сокращение объемов частных денежных переводов. В частности, речь идет о заработной плате, которую украинцы получают из-за границы.

Мы также писали, что в НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.