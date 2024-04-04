Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Доллар в ПриватБанке и Ощадбанке резко изменился в цене arrow

Доллар в ПриватБанке и Ощадбанке резко изменился в цене

4 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 5 апреля — в банках и обменниках доллар резко подешевел
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках снова снизился в покупке и продаже. Национальный банк Украины (НБУ) тоже опустил официальный курс 5 апреля 2024 года.

Об этом информирует Нацбанк и мониторинговые сайты по ситуации на валютном рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Регулятор установил следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 39,02 грн (-0,17);
  • евро — 42,34 грн (-0,08);
  • злотый — 9,86 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как информирует портал Kurs, на наличном рынке доллар дешевеет, а евро дорожает. Американская валюта в покупке стоит 38,94 грн (-0,15), в продаже — 39,45 грн (-0,12). Евро в покупке стоит 42,23 грн (+0,07), в продаже — 42,92 грн (+0,06).

Государственный ПриватБанк снизил курс доллара как в покупке до 38,80 грн (-0,10), так и в продаже — до 39,40 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,85 грн (-0,15), продает — за 39,35 грн (-0,06). Ощадбанк доллар покупает за 39,10 грн (0,00), продает — за 39,60 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар подешевел: покупают за 39,28 грн (-0,07), продают — за 39,40 грн (-0,07). Евро стоит в покупке 42,80 грн (+0,05), в продаже — 42,95 грн (+0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) зафиксировал сокращение объемов частных денежных переводов. В частности, речь идет о заработной плате, которую украинцы получают из-за границы.

Мы также писали, что в НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

НБУ
курс гривны
курс доллара
доллар
валюта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК