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Обсяг приватних грошових переказів українців скоротився — дані НБУ

4 квітня 2024 10:22
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошові перекази українців — НБУ фіксує скорочення руху коштів з-за кордону
Американська валюта на касі банку. Фото: minfin.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) зафіксував скорочення обсягів приватних грошових переказів. Зокрема, йдеться про заробітну плату, яку українці отримують із-за кордону.

Про це йдеться в матеріалах НБУ.

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Приватні грошові перекази у 2024 році

За даними регулятора, обсяг приватних грошових переказів у лютому зменшився на 5,4% проти лютого минулого року та становив 900 мільйонів доларів.

При цьому заробітна плата, яку громадяни України отримують із-за кордону, впала на 11,8%. Натомість обсяг інших приватних переказів, що надійшов через офіційні канали, підвищився на 22,7%.

За інформацією Нацбанку, загалом офіційними каналами було надіслано на 4,8% переказів більше проти лютого 2023 року. Водночас грошовий потік через неформальні канали скоротився на 14,5% проти аналогічного періоду минулого року.

У січні-лютому цього року обсяг грошових переказів скоротився на 3,3%:

  • чиста оплата праці — впала на 16,2%;
  • приватні трансферти — зросли на 29%.

Грошові перекази у попередні роки

Варто зауважити, що обсяги приватних грошових переказів минулого року зменшилися на 7,8% проти 2022-го. Тоді становили 11,6 млрд доларів.

У 2021 році фіксували зростання обсягу грошових переказів в Україну на 25,4%, до 15,03 млрд доларів проти 2020-го.

2020 року обсяг грошових переказів підвищився на 1,7%, встановивши рекорд у 12,1 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.

Також ми писали, що Національний банк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

НБУ
грошові перекази
банківські карти
валюта
банківські рахунки

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