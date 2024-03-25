Курс валют 25 березня — на ринку різко змінилися ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку знову змінився у вартості у понеділок, 25 березня. Національний банк України (НБУ) також затвердив нижчий офіційний курс американської валюти.

Такі дані наводить пресслужба Центробанку та профільні портали з моніторингу ситуації на ринку.

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Курс долара, євро та злотого

За інформацією пресслужби НБУ, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

долар — 38,90 грн (-0,02);

євро — 42,12 грн (-0,34);

злотий — 9,75 грн (-0,12).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, долар коливається на українському готівковому ринку — після різкого зниження знову дорожчає. У купівлі коштує 38,80 грн (+0,03), у продажу — 39,29 грн (+0,02). Євро у купівлі становить 42,10 грн (-0,07), у продажу — 42,83 грн (-0,09).

ПриватБанк купує долар за 38,65 грн (+0,05), продає — за 39,25 грн (+0,05). У Райффайзен Банку у купівлі коштує 38,90 грн (+0,15), у продажу — 39,30 грн (+0,21). Ощадбанк долар купує за 38,90 грн, продає — за 39,40 грн.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках долар купують теж дорожче — за 39,10 грн (+0,15), продають — за 39,25 грн (+0,15). Євровалюта коштує у купівлі 42,62 грн (+0,02), у продажу — 42,86 грн (+0,01).

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Нагадаємо, НБУ пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк не вбачає приводу для занепокоєння через ситуацію на валютному ринку. Курс, який останнім часом активно зростає, визначається динамікою попиту і пропозиції.