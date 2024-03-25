Курс валют 25 марта — на рынке резко изменились цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке снова изменился в стоимости в понедельник, 25 марта. Национальный банк Украины (НБУ) также утвердил более низкий официальный курс американской валюты.

Такие данные приводит пресс-служба Центробанка и профильные порталы по мониторингу ситуации на рынке.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации пресс-службы НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

доллар — 38,90 грн (-0,02);

евро — 42,12 грн (-0,34);

злотый — 9,75 грн (-0,12).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар колеблется на украинском наличном рынке — после резкого снижения снова дорожает. В покупке стоит 38,80 грн (+0,03), в продаже — 39,29 грн (+0,02). Евро в покупке составляет 42,10 грн (-0,07), в продаже — 42,83 грн (-0,09).

ПриватБанк покупает доллар за 38,65 грн (+0,05), продает — за 39,25 грн (+0,05). В Райффайзен Банке в покупке стоит 38,90 грн (+0,15), в продаже — 39,30 грн (+0,21). Ощадбанк доллар покупает за 38,90 грн, продает — за 39,40 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках доллар покупают тоже дороже — за 39,10 грн (+0,15), продают — за 39,25 грн (+0,15). Евровалюта стоит в покупке 42,62 грн (+0,02), в продаже — 42,86 грн (+0,01).

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Напомним, НБУ объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Ранее сообщалось, что Нацбанк не видит повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, который растет в последнее время, определяется динамикой спроса и предложения.