Курс валют 25 марта — на рынке резко изменились цены на доллар

Доллар в Украине снова нестабильный — новый курс валют
Курс доллара на наличном рынке снова изменился в стоимости в понедельник, 25 марта. Национальный банк Украины (НБУ) также утвердил более низкий официальный курс американской валюты.
Такие данные приводит пресс-служба Центробанка и профильные порталы по мониторингу ситуации на рынке.
Курс доллара, евро и злотого
По информации пресс-службы НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:
- доллар — 38,90 грн (-0,02);
- евро — 42,12 грн (-0,34);
- злотый — 9,75 грн (-0,12).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, доллар колеблется на украинском наличном рынке — после резкого снижения снова дорожает. В покупке стоит 38,80 грн (+0,03), в продаже — 39,29 грн (+0,02). Евро в покупке составляет 42,10 грн (-0,07), в продаже — 42,83 грн (-0,09).
ПриватБанк покупает доллар за 38,65 грн (+0,05), продает — за 39,25 грн (+0,05). В Райффайзен Банке в покупке стоит 38,90 грн (+0,15), в продаже — 39,30 грн (+0,21). Ощадбанк доллар покупает за 38,90 грн, продает — за 39,40 грн.
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации портала Minfin, в обменниках доллар покупают тоже дороже — за 39,10 грн (+0,15), продают — за 39,25 грн (+0,15). Евровалюта стоит в покупке 42,62 грн (+0,02), в продаже — 42,86 грн (+0,01).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, НБУ объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.
Ранее сообщалось, что Нацбанк не видит повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, который растет в последнее время, определяется динамикой спроса и предложения.
Читайте Новини.LIVE!