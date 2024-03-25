Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Доллар в Украине снова нестабильный — новый курс валют arrow

Доллар в Украине снова нестабильный — новый курс валют

25 марта 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 25 марта — на рынке резко изменились цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке снова изменился в стоимости в понедельник, 25 марта. Национальный банк Украины (НБУ) также утвердил более низкий официальный курс американской валюты.

Такие данные приводит пресс-служба Центробанка и профильные порталы по мониторингу ситуации на рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По информации пресс-службы НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

  • доллар — 38,90 грн (-0,02);
  • евро — 42,12 грн (-0,34);
  • злотый — 9,75 грн (-0,12).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар колеблется на украинском наличном рынке — после резкого снижения снова дорожает. В покупке стоит 38,80 грн (+0,03), в продаже — 39,29 грн (+0,02). Евро в покупке составляет 42,10 грн (-0,07), в продаже — 42,83 грн (-0,09).

ПриватБанк покупает доллар за 38,65 грн (+0,05), продает — за 39,25 грн (+0,05). В Райффайзен Банке в покупке стоит 38,90 грн (+0,15), в продаже — 39,30 грн (+0,21). Ощадбанк доллар покупает за 38,90 грн, продает — за 39,40 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках доллар покупают тоже дороже — за 39,10 грн (+0,15), продают — за 39,25 грн (+0,15). Евровалюта стоит в покупке 42,62 грн (+0,02), в продаже — 42,86 грн (+0,01).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, НБУ объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Ранее сообщалось, что Нацбанк не видит повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, который растет в последнее время, определяется динамикой спроса и предложения.

НБУ
курс гривны
курс доллара
доллар
евро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ