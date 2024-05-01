Долар втратив першість — яка валюта найпопулярніша в купівлі "крипти"
Долар Сполучених Штатів Америки вже не займає місце першості на ринку криптовалют. Так, у першому кварталі 2024 року найпопулярнішою валютою, за яку купують біткоїни та іншу "крипту", став південнокорейський вон.
Про це повідомляє видання The block.
За яку валюту найчастіше купують біткоїн
Видання зазначає, що загальний обсяг торгів вонами на централізованих криптобіржах склав 456 мільярдів доларів, а доларами США — 445 мільярдів доларів. Йдеться про купівлю всіх криптовалют, зокрема, біткоїна.
"У першому кварталі 2024 року південнокорейський вон перевершить долар США за сукупним обсягом торгів", — звітує дослідницька компанія Kaiko.
У Південній Кореї є один з найбільш активних у світі криптовалютних ринків. У березні під час зростання криптовалюти обсяг торгівлі "криптою" на місцевому ринку тимчасово перевищив обсяг фондового ринку країни.
Наразі у зв'язку зі стрімким збільшенням попиту на криптовалюту Південна Корея готується впровадити правила для захисту інвесторів.
Нагадаємо, що криптовалюту, зокрема, біткоїн можна придати й в Україні, де діє сім біткоїн-банкоматів. Крім того, провести всі операції з біткоїном можна й онлайн, не виходячи з дому. Аналітики дали кілька цінних порад, як вигідно й безпечно придбати криптовалюту в нашій державі.
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