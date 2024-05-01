Долар втратив першість — яка валюта найпопулярніша в купівлі "крипти"

Монети біткоїна на тлі доларів США. Ілюстративне фото: BITNOVOSTI.COM

Долар Сполучених Штатів Америки вже не займає місце першості на ринку криптовалют. Так, у першому кварталі 2024 року найпопулярнішою валютою, за яку купують біткоїни та іншу "крипту", став південнокорейський вон.

Про це повідомляє видання The block.

Читайте також:

За яку валюту найчастіше купують біткоїн

Видання зазначає, що загальний обсяг торгів вонами на централізованих криптобіржах склав 456 мільярдів доларів, а доларами США — 445 мільярдів доларів. Йдеться про купівлю всіх криптовалют, зокрема, біткоїна.

"У першому кварталі 2024 року південнокорейський вон перевершить долар США за сукупним обсягом торгів", — звітує дослідницька компанія Kaiko.

У Південній Кореї є один з найбільш активних у світі криптовалютних ринків. У березні під час зростання криптовалюти обсяг торгівлі "криптою" на місцевому ринку тимчасово перевищив обсяг фондового ринку країни.

Наразі у зв'язку зі стрімким збільшенням попиту на криптовалюту Південна Корея готується впровадити правила для захисту інвесторів.

Нагадаємо, що криптовалюту, зокрема, біткоїн можна придати й в Україні, де діє сім біткоїн-банкоматів. Крім того, провести всі операції з біткоїном можна й онлайн, не виходячи з дому. Аналітики дали кілька цінних порад, як вигідно й безпечно придбати криптовалюту в нашій державі.

Також ми писали, що аналітик Standard Chartered Bank і керівник відділу досліджень цифрових активів Джефф Кендрік зазначив, що після халвінгу біткоїн, швидше за все, знову зростатиме в ціні. Він розповів, що є причиною цього.