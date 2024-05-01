Доллар потерял первенство — какая валюта самая популярная в покупке "крипты"

Монеты биткоина на фоне долларов США. Иллюстративное фото: BITNOVOSTI.COM

Доллар Соединенных Штатов Америки уже не занимает место первенства на рынке криптовалют. Так, в первом квартале 2024 года самой популярной валютой, за которую покупают биткоины и другую "крипту", стал южнокорейский вон.

Об этом сообщает издание The block.

Читайте также:

За какую валюту чаще всего покупают биткоин

Издание отмечает, что общий объем торгов вонами на централизованных криптобиржах составил 456 миллиардов долларов, а долларами США — 445 миллиардов долларов. Речь идет о покупке всех криптовалют, в частности, биткоина.

"В первом квартале 2024 года южнокорейский вон превзойдет доллар США по совокупному объему торгов", — отчитывается исследовательская компания Kaiko.

В Южной Корее есть один из самых активных в мире криптовалютных рынков. В марте при росте криптовалют объем торговли "криптой" на местном рынке временно превысил объем фондового рынка страны.

В настоящее время в связи с стремительным увеличением спроса на криптовалюту Южная Корея готовится ввести правила для защиты инвесторов.

Напомним, что криптовалюту, в частности, биткоин можно купить и в Украине, где действует семь биткоин-банкоматов. Кроме того, провести все операции с биткоином можно и онлайн, не выходя из дома. Аналитики дали несколько ценных советов, как выгодно и безопасно приобрести криптовалюту в нашем государстве.

Также мы писали, что аналитик Standard Chartered Bank и руководитель отдела исследований цифровых активов Джефф Кендрик отметил, что после халвинга биткоин, скорее всего, будет снова расти в цене. Он рассказал, что является причиной этого.