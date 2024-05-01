Доллар потерял первенство — какая валюта самая популярная в покупке "крипты"
Доллар Соединенных Штатов Америки уже не занимает место первенства на рынке криптовалют. Так, в первом квартале 2024 года самой популярной валютой, за которую покупают биткоины и другую "крипту", стал южнокорейский вон.
Об этом сообщает издание The block.
За какую валюту чаще всего покупают биткоин
Издание отмечает, что общий объем торгов вонами на централизованных криптобиржах составил 456 миллиардов долларов, а долларами США — 445 миллиардов долларов. Речь идет о покупке всех криптовалют, в частности, биткоина.
"В первом квартале 2024 года южнокорейский вон превзойдет доллар США по совокупному объему торгов", — отчитывается исследовательская компания Kaiko.
В Южной Корее есть один из самых активных в мире криптовалютных рынков. В марте при росте криптовалют объем торговли "криптой" на местном рынке временно превысил объем фондового рынка страны.
В настоящее время в связи с стремительным увеличением спроса на криптовалюту Южная Корея готовится ввести правила для защиты инвесторов.
Напомним, что криптовалюту, в частности, биткоин можно купить и в Украине, где действует семь биткоин-банкоматов. Кроме того, провести все операции с биткоином можно и онлайн, не выходя из дома. Аналитики дали несколько ценных советов, как выгодно и безопасно приобрести криптовалюту в нашем государстве.
Также мы писали, что аналитик Standard Chartered Bank и руководитель отдела исследований цифровых активов Джефф Кендрик отметил, что после халвинга биткоин, скорее всего, будет снова расти в цене. Он рассказал, что является причиной этого.
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