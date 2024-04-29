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Біткоїн зросте в ціні до 150 тисяч доларів, — аналітик Джефф Кендрік

29 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
До кінця 2024 року вартість біткоїна може сягнути 150 тисяч доларів — прогноз аналітика Джеффа Кендріка
Монета біткоїн. Фото ілюстративне: minfin.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Після халвінгу біткоїн, швидше за все, знову зростатиме в ціні. Причиною цього стане зниження позицій на ринку з використанням кредитного плеча.

Про це в інтерв'ю для Bloomberg у п'ятницю, 19 квітня, заявив аналітик Standard Chartered Bank і керівник відділу досліджень цифрових активів Джефф Кендрік.

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Кендрік вважає, що поточна ринкова ситуація, яка характеризується меншим кредитним плечем, може до кінця року сприяти зростанню вартості біткоїна до 150 тисяч доларів.

Тиждень перед халвінгом був напруженим через події на Близькому Сході. Біткоїн тоді впав у ціні майже на 10 тисяч доларів. Унаслідок цього понад 300 тисяч трейдерів разорилися, а збитки від ліквідації склали 1,8 мільярда доларів.

На думку Джеффа Кендріка, ліквідація позицій з кредитним плечем "розчистила шлях до зростання крипторинку". Ринок зменшився вдвічі з погляду кредитного плеча, тому може відскочити й піднятися до нових рівнів.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, учетверте за історію існування першої криптовалюти відбувся халвінг біткоїна. Унаслідок цього винагорода за блок скоротилася вдвічі.

Раніше аналітик 10x Research Маркус Тілен прогнозував, що після халвінгу майнери біткоїна зможуть продати криптовалюту за п'ять мільярдів доларів.

Також ми писали про те, що аналітики компанії Santiment прогнозують зростання вартості біткоїна до 75–100 тисяч доларів.

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