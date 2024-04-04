Грошова допомога — українці можуть отримати грант у 100 тис. гривень

Пачка гривневих купюр. Фото: РБК-Україна

Українські громадяни можуть отримати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Кошти передбачені для громадян, які проживають у Тернополі.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Хто має право на допомогу

На грошову допомогу можуть претендувати внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також родини, які постраждали від повномасштабної війни, та які проживають у Тернополі.

Йдеться про мікрогранти, які виділяють на розвиток власного бізнесу. Профінансує початок, розвиток чи поновлення підприємницької діяльності Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

До програми можуть долучитися:

переселенці, зареєстровані у Тернопільській громаді;

домогосподарства з місцевого населення, що постраждало від наслідків війни (ветерани війни разом із родинами).

Як зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції, допомога передбачена для 60 найкращих бізнес-ідей. На кожну з них виділять до 100 тисяч гривень.

У відомстві уточнюють, що претендувати на гранти можуть такі сфери:

торгівля;

виробництво;

сільське господарство;

послуги.

Як зареєструватися на виплати

Заявки на конкурс приймають після попередньої реєстрації — до 15 квітня 2024 року. Необхідно завантажити форму анкети учасника програми та шаблон власного бізнес-плану.

Після чого треба заповнити анкету в друкованому вигляді та подати її разом з пакетом документів (оригіналами та копіями).

Документи від громадян приймаються у будні з 10:00 до 15:00 за адресою: Тернопіль, вулиця Мостова Бокова, 6.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві стартувала реєстрація на нову матеріальну допомогу від громадської організації "Кроки життя" спільно з "депутатським корпусом". Кількість місць обмежена.

Також громадяни України, які не мають роботи, можуть отримати компенсацію від держави. У 2024 році максимальна сума такої допомоги зросла.