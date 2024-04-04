Денежная помощь — украинцы могут получить грант в 100 тыс. гривен

Помощь 100 тыс. грн — для кого и в каком регионе доступны выплаты
Украинские граждане могут получить денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Денежные средства предусмотрены для граждан, проживающих в Тернополе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кто имеет право на помощь
На денежную помощь могут претендовать внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также семьи, пострадавшие от полномасштабной войны и проживающие в Тернополе.
Речь идет о микрогрантах, которые выделяют на развитие собственного бизнеса. Профинансирует начало, развитие или возобновление предпринимательской деятельности Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины.
К программе могут присоединиться:
- переселенцы, зарегистрированные в Тернопольской общине;
- домохозяйства из местного населения, пострадавшего от последствий войны (ветераны войны вместе с семьями).
Как отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции, помощь предусмотрена для 60 лучших бизнес-идей. На каждую из них будет выделено до 100 тысяч гривен.
В ведомстве уточняют, что претендовать на гранты могут следующие сферы:
- торговля;
- производство;
- сельское хозяйство;
- услуги.
Как зарегистрироваться на выплаты
Заявки на конкурс принимают после предварительной регистрации — до 15 апреля 2024 года. Необходимо загрузить форму анкеты участника программы и шаблон собственного бизнес-плана.
После этого нужно заполнить анкету в печатном виде и подать ее вместе с пакетом документов (оригиналами и копиями).
Документы от граждан принимаются по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: Тернополь, улица Мостовая Бокова, 6.
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве стартовала регистрация на новую материальную помощь от общественной организации "Кроки життя" совместно с "депутатским корпусом". Количество мест ограничено.
Также граждане Украины, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.
Читайте Новини.LIVE!