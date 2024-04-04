Денежная помощь — украинцы могут получить грант в 100 тыс. гривен

Пачка гривневых купюр. Фото: РБК-Украина

Украинские граждане могут получить денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Денежные средства предусмотрены для граждан, проживающих в Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кто имеет право на помощь

На денежную помощь могут претендовать внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также семьи, пострадавшие от полномасштабной войны и проживающие в Тернополе.

Речь идет о микрогрантах, которые выделяют на развитие собственного бизнеса. Профинансирует начало, развитие или возобновление предпринимательской деятельности Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины.

К программе могут присоединиться:

переселенцы, зарегистрированные в Тернопольской общине;

домохозяйства из местного населения, пострадавшего от последствий войны (ветераны войны вместе с семьями).

Как отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции, помощь предусмотрена для 60 лучших бизнес-идей. На каждую из них будет выделено до 100 тысяч гривен.

В ведомстве уточняют, что претендовать на гранты могут следующие сферы:

торговля;

производство;

сельское хозяйство;

услуги.

Как зарегистрироваться на выплаты

Заявки на конкурс принимают после предварительной регистрации — до 15 апреля 2024 года. Необходимо загрузить форму анкеты участника программы и шаблон собственного бизнес-плана.

После этого нужно заполнить анкету в печатном виде и подать ее вместе с пакетом документов (оригиналами и копиями).

Документы от граждан принимаются по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: Тернополь, улица Мостовая Бокова, 6.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве стартовала регистрация на новую материальную помощь от общественной организации "Кроки життя" совместно с "депутатским корпусом". Количество мест ограничено.

Также граждане Украины, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.