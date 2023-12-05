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Допомога дітям, які втратили батьків під час війни — як отримати

5 грудня 2023 12:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога дітям, які втратили батьків під час війни — як отримати
Наслідки війни Росії проти України. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Право на отримання грошової допомоги в Україні мають особи віком до 23 років, які залишились сиротами або були позбавлені батьківського піклування.

Про це нагадує Міністерство соціальної політики України.

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Розмір допомоги

Розміри соціальної допомоги складають:

  • 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (для дітей до 6 років — 5680 грн/міс.; для дітей 6–18 років — 7082 грн/міс.);
  • 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю відповідного віку (діти до шести років — 7952 грн/міс.; для дітей 6–18 років — 9915 грн/міс., для осіб віком 18–23 роки — 9394 грн).

Для осіб віком від 18 до 23 років, тобто тих, хто вчиться у закладах освіти — 6710 грн.

Як отримати

Необхідно звернутися до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання, надавши такі документи:

  • рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного (ДБСТ) типу або прийомної сім’ї;
  • документи, що підтверджують статус дитини;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію свідоцтва про смерть батьків;
  • довідку з місця навчання про розмір стипендії;
  • копію виписки з акта огляду МСЕК або медичного ВЛК.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто може розраховувати на грошову допомогу в 2024 році. 

Зазначається, що з початком 2024 року студенти закладів вищої та професійної освіти, які перебували у полоні РФ чи були позбавлені волі через російську агресію, можуть розраховувати на соціальні виплати. Також допомогу від держави зможуть отримати й їхні діти.

Крім того, уряд спростив перелік документів для дітей УБД щодо нарахування виплат.

Також вдалося оптимізувати механізм отримання державної грошової допомоги для осіб, які:

  • мають інвалідність з дитинства та дітей з інвалідністю;
  • не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

Новини.LIVE писали про те, що Пенсійний фонд може ухвалити рішення про призупинення виплат пенсій або про повне припинення виплат пенсіонерам. Це може статися в наступних випадках:

  • якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять неперевірені відомості або знайдуть помилку в оформленні пенсії;
  • виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами;
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
  • якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль.
     

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