Допомога дітям, які втратили батьків під час війни — як отримати
Право на отримання грошової допомоги в Україні мають особи віком до 23 років, які залишились сиротами або були позбавлені батьківського піклування.
Про це нагадує Міністерство соціальної політики України.
Розмір допомоги
Розміри соціальної допомоги складають:
- 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (для дітей до 6 років — 5680 грн/міс.; для дітей 6–18 років — 7082 грн/міс.);
- 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю відповідного віку (діти до шести років — 7952 грн/міс.; для дітей 6–18 років — 9915 грн/міс., для осіб віком 18–23 роки — 9394 грн).
Для осіб віком від 18 до 23 років, тобто тих, хто вчиться у закладах освіти — 6710 грн.
Як отримати
Необхідно звернутися до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання, надавши такі документи:
- рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного (ДБСТ) типу або прийомної сім’ї;
- документи, що підтверджують статус дитини;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- копію свідоцтва про смерть батьків;
- довідку з місця навчання про розмір стипендії;
- копію виписки з акта огляду МСЕК або медичного ВЛК.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто може розраховувати на грошову допомогу в 2024 році.
Зазначається, що з початком 2024 року студенти закладів вищої та професійної освіти, які перебували у полоні РФ чи були позбавлені волі через російську агресію, можуть розраховувати на соціальні виплати. Також допомогу від держави зможуть отримати й їхні діти.
Крім того, уряд спростив перелік документів для дітей УБД щодо нарахування виплат.
Також вдалося оптимізувати механізм отримання державної грошової допомоги для осіб, які:
- мають інвалідність з дитинства та дітей з інвалідністю;
- не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.
Новини.LIVE писали про те, що Пенсійний фонд може ухвалити рішення про призупинення виплат пенсій або про повне припинення виплат пенсіонерам. Це може статися в наступних випадках:
- якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять неперевірені відомості або знайдуть помилку в оформленні пенсії;
- виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами;
- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
- якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль.
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