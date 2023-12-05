Помощь детям, потерявшим родителей во время войны — как получить

Последствия войны России против Украины. Фото: google.com

Право на получение денежной помощи в Украине имеют лица до 23 лет, которые остались сиротами или были лишены родительской опеки.

Об этом напоминает Министерство социальной политики Украины.

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Размер помощи

Размеры социальной помощи составляют:

2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (для детей до 6 лет — 5680 грн/мес; для детей 6-18 лет — 7082 грн/мес);

3,5 размера прожиточного минимума для ребенка с инвалидностью соответствующего возраста.

Для лиц от 18 до 23 лет, то есть тех, кто учится в учебных заведениях — 6710 грн.

Как получить

Необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания, предоставив следующие документы:

решение об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью;

документы, подтверждающие статус ребенка;

копию свидетельства рождения ребенка;

копию свидетельства смерти родителей;

справку с места учебы о размере стипендии;

копию выписки из акта осмотра МСЭК или медицинской ВЛК.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто может рассчитывать на денежную помощь в 2024 году.

Отмечается, что с начала 2024 года студенты высшего и профессионального образования, которые находились в плену РФ или были лишены свободы из-за российской агрессии, могут рассчитывать на социальные выплаты. Также помощь от государства смогут получить дети.

Кроме того, правительство упростило перечень документов для детей участников боевых действий по начислению выплат.

Также удалось оптимизировать механизм получения государственной денежной помощи для лиц, которые:

имеют инвалидность с детства и детей с инвалидностью;

не имеют права на пенсию и лиц с инвалидностью.

Новини.LIVE писали о том, что Пенсионный фонд может принять решение о приостановлении выплат пенсий или о полном прекращении выплат пенсионерам. Это может произойти в следующих случаях: